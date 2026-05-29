Ayer, en la Asamblea de Extremadura, el líder del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, trazó un rumbo que compartimos quienes nos negamos a aceptar que la política sea un espectáculo permanente. Su intervención dibujó el camino de los que todavía creen en un proyecto de región por encima de la propaganda, de los que creen en el diálogo, el respeto institucional y la convicción de situar a Extremadura por delante de cualquier sigla o estrategia dictada desde Madrid.

Frente a una presidenta de permanente e impostada sonrisa, jaleada por la bancada más radical que ha tenido el PP en la región y abrazada sin complejos a la ultraderecha, el PSOE no va a arredrarse y va a seguir hablando de las cosas de comer.

Porque hablar de las cosas de comer es afrontar la despoblación que vacía nuestros pueblos; es mirar de frente al envejecimiento de una sociedad que necesita cuidados y no promesas; es pensar en los jóvenes que hacen las maletas y se marchan, llevándose consigo el talento y el futuro de Extremadura, es hablar de la insoportable vulnerabilidad ante el cambio climático o de la dependencia exterior de nuestra economía.

Es hablar también de salarios que no alcanzan, de una vivienda convertida en lujo en Cáceres y Badajoz, de una atención primaria que se deshilacha entre esperas de 14 o 15 días para que te atiendan y de familias para las que llegar a fin de mes se ha convertido en una carrera imposible.

Ese compromiso obliga además a cuestionar un modelo económico que amenaza con condenarnos a la resignación. Extremadura no puede limitarse a ser una tierra de la que se extraen recursos mientras la riqueza se marcha sin dejar empleo estable ni tejido industrial. Por eso preocupan la parálisis y la incertidumbre que rodean proyectos estratégicos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata o el regadío de Tierra de Barros, fundamentales para fijar población, generar oportunidades y competir con dignidad.

Mientras tanto, el campo extremeño envejece sin relevo generacional, agricultores y ganaderos sobreviven haciendo malabarismos con la rentabilidad y el abandono de nuestros montes se convierte cada verano en combustible para los incendios. Es la realidad de demasiadas comarcas marcadas por el aislamiento y la sensación de vivir en una periferia olvidada.

Ante este panorama, la propuesta socialista parte de la idea sencilla de volver a poner a Extremadura en el centro. Blindar la sanidad, la educación y la dependencia públicas. Defender la igualdad de oportunidades y los derechos de una ciudadanía que no aspira a ser más que nadie, pero tampoco acepta ser menos.

Frente al ruido de la bronca nacional, Extremadura necesita una hoja de ruta propia, clara y valiente. Porque cuando la política se divorcia de la vida cotidiana, se convierte en un artefacto inútil. Y los extremeños no piden trincheras, piden certezas, empleo, vivienda, médicos y un horizonte en el que merezca la pena quedarse.

Nuestra tierra merece una conversación pública útil y madura, lejos del tacticismo y del agravio permanente. Merece soluciones. Merece, en definitiva, que pongamos por delante las cosas de comer.