¿Autodestrucción? ¿Progreso sin brújula ética?

En el centro de la imagen, un espejo muestra la realidad de nuestro mundo, mientras su reverso refleja el mundo cuántico subyacente. El joven Heisenberg se aleja de la isla de Helgoland desde lo clásico a lo cuántico, mientras Dirac, Pauli y Einstein observan desde las nubes de probabilidad. / ChatGPT/T21

Aristóteles, con sus categorías, su lógica y sus límites, nos había dejado un mundo «sólido», estable, seguro. La categoría de la «sustancia», la «lógica» y la razón nos dejaba la verdad, la identidad de las cosas, de las personas humanas, con duración, con rigor lógico y responsabilidad personal y social.

Desde el cambio de la categoría de la sustancia, sustituida por la «relación», el mundo estructurado empezó a desmoronarse.

El «ser» se fue sustituyendo por el «devenir», por el cambio. El efecto podía más que la causa. Todo parecía ir contra lo estable, lo seguro, lo sólido.

La verdad no tenía cosas físicas, estables, a que agarrarse. Nietzsche negó la representación auténtica del concepto, porque el concepto paralizaría al ser en movimiento. El concepto no representaría al ser «en devenir», que es todo.

La verdad, sin nada fijo a que agarrarse, se convirtió en «apariencia», simulación. No existiría la verdad ni realidad estable.

A las «vigas» del andamiaje cultural le habían metido la «carcoma» y las «vigas» no servían para sostener las construcciones culturales de la palabra firme.

Todo empezaba a desintegrarse, se «arruinaba» el mundo cultural, estable, seguro, verdadero, sólido.

La sustancia o «ser en sí» era como el suelo que daba duración, certeza, permanencia, a cualquier aspecto de la vida humana. El sujeto, el objeto, las cosas sólidas, perdían su identidad porque el «concepto» tenía «carcoma», no era fiable. La sustancia, sustituida por la categoría de la «relación», dejaba sin realidad sustancial y sin soporte sólido al edificio cultural basado en la categoría de la «relación» que había perdido la solidez de la sustancia.

Nietzsche se inclina por esta categoría de la relación, la de menor entidad. En la «batalla» entre el ser estable de la sustancia y la falta de entidad de la relación, la cultura y sus construcciones se vienen abajo. Es como una cultura que se «arruina», se cae por falta de solidez, de soporte sustancial.

En esta batalla de las categorías, que daban sentido y estabilidad al mundo, todo tendía hacia la «ruina», hacia la «destrucción de todo lo estable», en todos los aspectos de la vida y las instituciones humanas. Es un mundo sin estructura estable. «Nada es, todo cambia», de Heráclito.

Por otra parte, la lógica, la «viga» más firme para mantener las estructuras de lo construido, no tenía claros los límites en que apoyarse. Todo es relativo. No hay límites absolutos, un mundo con las cosas sin piel, sin distinción absoluta, desollado, sin piel, sin frontera.

Si nada estaba firme, nada estable, nada seguro, ¿en qué se podía apoyar la lógica?, ¿qué premisas serían tan firmes que sirvieran para una distinción «radical», absoluta?

Si la lógica no supera el «casi», lo «relativo», ¿qué clase de lógica podría conseguir verdades inamovibles?

Si todo queda sin rigor, sin fronteras firmes, sin separación total, radical, ¿cómo vamos a distinguir radicalmente unas cosas de otras? Lo relativo desarma la lógica formal y recrea nuevas lógicas que ninguna supera la analogía, ni siquiera la cuántica.

Al destruir todo lo estable, todo lo que dura, lo que permanece, estamos haciendo un mundo «inhumano», inestable, sin rigor lógico en ninguna de sus afirmaciones o negaciones de sus estructuras, como un mundo disuelto en la «NADA».

Se destruyen las personas, sus realizaciones sociales, el sujeto responsable, la realidad, el mismo cuerpo, todo sería diluido en la «nada», nada identificable. Unas relaciones que buscan un puente entre SER y no SER de forma imposible.

Si «liquidamos» todo, si todo deja de tener entidad estable, este mundo no sería el nuestro, nos tratarían de «liquidar» los anti-humanistas al dejarlo sin realidad estable.

¿Hemos cambiado de mundo?

El mundo que venimos habitando no es el paraíso, pero al menos tendría «algún parecido». Ahora se trata de reducirlo «todo a casi nada»; solo faltaría, si fuera posible, que «en la nada» desembocara el «devenir» y tendríamos el círculo perfecto: el SER pasa al DEVENIR, este a la NADA y volver a empezar otra vez en el ser.

Sin cerrar este proceso, tendríamos que ver dónde nos quieren llevar los posthumanistas, con un progreso autónomo, el progreso por el progreso y para el progreso, ¿de quién?

¿Quién progresa si a todos nos cambian la cabeza? ¿Qué identidad nos quedaría como seres humanos?

El progreso sin ética como brújula lo mismo vale para el bien que para el mal. Sería la renuncia del hombre a ser hombre, con sus propias características, aunque no esté de moda con su propia esencia. Me vienen aquellas palabras de Gabriel y Galán: «lleváisilu todu, todu menus esu, que esas mantas tienin suol de su cuerpu y me huelin, me huelin a ella ca vez que las huelu». La persona humana es la cúspide de las cosas y seres conocidos.

Si desaparecemos las personas para dar paso a las máquinas, sería como la autoinmolación humana en el altar de un progreso sin sentido. ¿Para qué serviría el progreso si prescinden de la cabeza, de las personas? ¿A quién serviría el progreso?

"Pedro Cañada, presidente de Extremadura Unida