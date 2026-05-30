El próximo martes arrancan las Pruebas de Acceso a la Universidad, tradicionalmente conocidas como ‘selectividad’. Para la mayoría de profesores que participamos en ellas, ello implica no solo tres días de vigilar mañana y tarde a los alumnos que se examinan y, después, una panzada de corregir exámenes durante el fin de semana, sino también ir a Badajoz unas cuatro veces y, si se está también en la convocatoria de julio, hasta unas siete.

Ya este martes nos tocó asistir al primero de los viajes preceptivos, para el acto de la constitución del tribunal de la PAU, en el Aula Magna de la Facultad de Económicas, con capacidad para 400 personas, y que se ve casi llena, con muchas caras conocidas, que asisten al acto con una mezcla de ironía y resignación, pues la impresión generalizada es que se trata de una reunión totalmente prescindible, dado que las instrucciones varían poco de un año a otro y, si acaso, resulta necesaria para quienes participen por primera vez en este proceso, que son una minoría.

Nada, en fin, que no pudiera solventarse con un correo con un tutorial adjunto o, si acaso, con una reunión telemática. Algo con lo que además la Universidad se ahorraría un buen pellizco en los gastos de kilometraje que se nos rembolsan, como es justo, a quienes no somos de Badajoz y tenemos que venir de fuera. Aparte del gasto en dióxido y monóxido de carbono que se evitaría, de tanto coche que acude allí desde los cuatro puntos cardinales de Extremadura.

Habrá que volver a Badajoz el viernes de la semana que viene, a recoger los exámenes, y el martes siguiente, a entregarlos ya corregidos. Y seguramente también unos días después, si estamos entre los agraciados a los que toque ocuparse de la segunda corrección de los exámenes que fueron objeto de reclamación.

Como llevo ya muchos años en esto, recuerdo que había una época (se lo conté a un compañero más joven y no se lo podía creer) en la cual la constitución del tribunal alternaba, un año en Cáceres y otro en Badajoz, y además había dos puestos de entrega de los exámenes, uno en cada capital, con la consiguiente comodidad. Pero hubo un momento en que se centralizó todo en Badajoz y los que vivimos en Cáceres, como unos panolis, tragamos con ello, para luego lamentarnos y seguir dejando que, en esto, como en casi todo, la distancia entre ambas ciudades siga agrandándose.