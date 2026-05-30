Ni corrupción ni Estado profundo

Estos días estamos asistiendo a una marea incesante de noticias sobre casos de presunta corrupción en el PSOE, digo presunta porque aún no se ha juzgado, no porque no crea que algunas causas huelen demasiado mal. La corrupción es deleznable venga de donde venga y corroe los cimientos de nuestra democracia. Independientemente de quién la ejerza es una obligación ética y moral denunciarla y condenarla.

En este país no sólo hemos vivido casos escandalosos de corrupción en los que veíamos cómo el presidente del gobierno se lucraba con sobres de cajas en B de dinero procedente de empresarios que luego tenían la suerte de que se les hiciera leyes a medida de su incansable avaricia, también esos EREs encubiertos para colocar hasta al primo del apuntador con dinero público destinado a los desempleados. Algunas precisamente llegamos a la política asqueadas de una corrupción sistémica del bipartidismo y ahora, diez años después, podemos sacar pecho de que habiendo pasado por gobiernos y ayuntamientos no hemos tenido ni un caso de corrupción aunque sí que se han inventado decenas para hundirnos y desprestigiarnos.

Precisamente esta semana se juzga al exministro del PP, al señor Jorge Fernández Díaz, que fue el impulsor de esa policía patriótica que se encargó de difundir informes falsos sobre los líderes de Podemos y también los líderes del independentismo catalán, todo con la intención de hundir estos espacios. Creo que es la peor corrupción que ha conocido este país y que atenta contra los más básicos principios democráticos.

No crean que con esto quiero desviar la atención de lo que está sucediendo en el PSOE y que en algunos casos como el del señor Zapatero son hechos claramente poco éticos y morales, pero creo que no es contradictorio señalar que la corrupción existe y el Estado profundo también. ¿No les parece demasiada casualidad que justo en la misma semana salgan a la luz la investigación de Zapatero, el registro de la UCO en Ferraz, se juzgue el caso de enchufismo del hermano de Sánchez y la acusación de Begoña Gómez por el juez Peinado? A mí tanta casualidad me huele mal, como si hubiera un poder judicial, mediático y político coordinado para hundir al gobierno en una suerte de golpe de estado blando. Llámenme loca pero ya vimos lo que sucedió en Portugal con el presidente Costa que dimitió por una causa que finalmente fue archivada y eso arrastró a Portugal a unas elecciones que oh casualidad, ganó la derecha.

De todo esto ya estábamos prevenidos, el señor Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la señora Ayuso, se encargó de anunciarlo hace unas semanas avisando en un tuit que el señor Sánchez iba a ir ‘pa´lante’. Está claro que desde el propio juzgado se filtró la información, algo que en el caso del Fiscal General acabó con su puesto pero que cuando lo hace la derecha quedan absolutamente impunes.

Quizás el PSOE se pensaba que estaban protegidos de este juego sucio del Estado profundo cuando miraban desde la barrera como a otros se nos ponía en la pica dia sí y día también con causas inventadas pero está claro que la frase atribuida a Bertolt Bretch tiene mucha verdad y es que «cuando vinieron a por mí ya no quedaba nadie para alzar la voz». Por eso hoy denunciar la corrupción es importante pero denunciar al Estado profundo lo es más porque nos estamos jugando la democracia que puede ser muy mejorable pero es el mejor sistema que conocemos hasta ahora.

*Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura