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José María Ortiz

José María Ortiz

Jefe de la sección de Deportes

Julio Cobos, el merecimiento y el riesgo

El entrenador del Cacereño ha renovado después de que su adiós llegase a plantearse. Quizás hubiera sido lo inteligente

Julio Cobos, técnico del Cacereño, gesticula durante el encuentro del sábado en Guadalajara.

Julio Cobos, técnico del Cacereño, gesticula durante el encuentro del sábado en Guadalajara. / Raquel Triguero / Agencia LOF

Se lo ha merecido, sin duda, tras la permanencia en la Primera Federación. Julio Cobos seguirá siendo el entrenador del Cacereño un año más. Conozco al entrenador de Valdehornillos desde su época de jugador, en la lejanía de los inicios del siglo XXI. Entonces era más extrovertido, más abierto. El paso de los años, entiendo, nos cambia a todos. Evolucionamos o involucionamos en cuanto a carácter y forma de entender las relaciones.

Sin ser diferente, es ahora un Cobos más hermético, pero yo siempre le he respetado y apreciado. Es un buen tipo y también un muy buen entrenador, que entiende como nadie qué significa el Cacereño. Con eso basta. O debería bastar.

La decisión ha costado más que nunca. Su adiós ha estado sobre la mesa en algún momento, incluso durante la agónica temporada pasada. La negociación, de la que ha salido también la continuidad del director deportivo, Francis Bordallo, se ha tornado complicada. Será su octava temporada consecutiva y la decimocuarta en total si contamos con su etapa anterior en el banquillo y sus años de jugador. Me consta que este año ha habido dudas, pero el presidente, Carlos Ordóñez, ha apostado por su continuidad por considerar que nadie como él para seguir al frente.

Sigue Cobos y se viene un proyecto ilusionante con el crecimiento del club, aunque el técnico tiene sus detractores, eso sí, cada vez menos gracias a su trabajo y credibilidad. Con Ángel Marcos, el mejor entrenador de la historia del decano extremeño merece un respeto enorme. Quizá lo más inteligente hubiera sido irse, o que el club no le renovase tras conseguirse el objetivo, pero aquí se ha sido conservador. Cobos es un valor seguro, ha pensado Ordóñez, aunque su figura genere debate.

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Hay un riesgo: también al técnico le van a perdonar menos en la grada que a alguien nuevo si el equipo empieza mal. Pero ¿quién se plantea eso ahora?

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