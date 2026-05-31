Y el año que viene, derbi en el basket extremeño

A ver, voy a empezar con una de esas frases incómodas que puede hacer incluso que te llamen al despacho: a muchos cacereños nos han criado en una especie de odio a Badajoz que no era ni medio normal. O quizás sí, porque es algo que ocurre en otros sitios, tipo La Coruña versus Vigo y tal. «Se lo llevan todo, y Mérida también», solía proclamar mi padre. Yo, que era un niño ajeno a la geopolítica y al reparto presupuestario, me adherí a la frasecita, que me costó quitarme de encima unos años.

Me la quité bien orgulloso al darme cuenta de que no significaba gran cosa decir por ahí que eras cacereño («¿qué dices que hay allí?»), y sin embargo cuando soltabas que eras de Extremadura a la mayoría les cambiaba la cara. «Qué buena gente sois los extremeños. Y qué bien se come».

Así es que me fui criando una particular e invisible conciencia regionalista: los chicos de Esparragosa de Lares o Zahínos con los que compartía pupitre en la UEx no eran desde luego bichos raros de otro país. Compartía con ellos una cierta identidad: intercambiabas cintas pirata con grabaciones de Extremoduro —oh, el Robe, ese gran Simón Bolívar nuestro—, traían a sus colegas al Womad a ponerse como piojos, hablaban cantando y te explicaban con gracia qué narices era el pestorejo. Bien. Fue entrar en un periódico llamado «Extremadura» y empecé a sentirme curado de ese catetismo de sentirte mejor que el del pueblo de al lado cuando es una mera casualidad. Para mí, el enemigo empezó a estar fuera y en el pasado: los que no nos dejaron crecer, los que obligaron a nuestros abuelos a emigrar para no morirse de hambre, los que invertían regulinchi en la comunidad porque al fin y al cabo somos pocos y no muy combativos, por desgracia.

El deporte

En este escenario el fútbol tenía un papel indudable: los piques con Badajoz, aunque con quienes se odiaban realmente ellos era con Mérida. No hay nada peor que el hecho de que te caiga fatal alguien y que ese alguien, encima, te ignore. Para solucionarlo estaba el baloncesto, como para casi todo en mi vida.

En los años 80 se instituyó un doloroso rito: una vez al año, el BBC, el Caja Badajoz o como narices se llamase, equipo puntero de Primera B, venía al Municipal y le pegaba una tunda importante al Cáceres CB, casi siempre normalito componente de una Segunda semiprofesional. Allí estábamos los niños entre alucinados y humillados. Encima llegabas a casa y te decían que claro, que normal, que los de Badajoz se lo llevaban todo y que por eso hacían esos equipazos y hasta iban a construir un pabellón tremendo al lado de la residencia de ancianos donde vivía el abuelo. Qué cosas que aquel anciano, padre de un ‘hater’ de lo pacense, era de Puebla de la Calzada.

Todo cambió en 1991, como una epifanía barnizada de venganza: el Cáceres compró plaza en Primera B, hizo un temporadón, le ganó cuatro veces al equipo de Badajoz y subió a la ACB en lo que, que me perdonen en Mérida y Almendralejo, ha sido la mayor hazaña de la historia del deporte extremeño. No faltaron momentos difíciles de borrar: la victoria verdinegra en Trujillo el 8 de septiembre en el primer partido liguero, o cuando Jiri Okac fue aporreado por un policía en Entrepuentes cuando le quitó la gorra en una discusión porque la tensión entre el banquillo cacereño y un sector de hinchas pacenses se estaba haciendo incontenible.

Ese momento fue el principio del fin del baloncesto pacense, tradicionalmente de mayor pedigrí que el del norte. Ya no tenía tanto sentido gastar tanto dinero para hacer un equipo que subiese a la máxima categoría porque Extremadura ya estaba en ella, y con buenos resultados. Aquel proyecto desapareció y, aunque surgieron otros como el Círculo y el equipo femenino hizo historia con una fugaz experiencia en la élite, nada volvió a ser lo mismo. Hasta ahora.

Reencuentro

En estos 35 años los primeros equipos de Cáceres y Badajoz no han vuelto a coincidir en la misma categoría, estando siempre por encima los cacereños. Pero en los últimos tiempos los papeles han ido cambiando paulatinamente hasta llegarse a lo sucedido el sábado: el Vítaly La Mar BCBadajoz evitó un ‘Amorabietazo’ y venció al Mollerussa (81-83), completando así una fase de ascenso perfecta que le permitirá la próxima temporada estar en el mismo escalón que el Cáceres Patrimonio, la Segunda FEB. Habrá derbi, sí, y que ningún purista me venga con que «derbi» se refiere solo a los partidos entre equipos de la misma ciudad.

A mí, sinceramente, me pone bastante. Es un premio justísimo para el BCB, que por fin se espabiló hace tres años y construyó un equipo y, sobre todo, un club a la altura de una pedazo de ciudad como es Badajoz —lo siento, papá, allá donde estés—. La respuesta de la afición ha sido buenísima, sobreviviendo a que en este tiempo también hubo momentos duros hasta cumplirse el objetivo.

Y al Cáceres Patrimonio también le va a venir bien tener un vecino tan cercano, alguien con quien medirse en la distancia y hasta generar una rivalidad sana. Estoy seguro de que el BCB no va a pararse aquí porque sin duda los vientos le van a favor. Los partidos que haya entre ellos estoy seguro de que medirán nuestra madurez como sociedad y el fortalecimiento de un sentimiento extremeño más allá del estúpido provincialismo con el que nos criamos. Al fin y al cabo, dicen los que saben que la inversión de dinero público por habitante es superior en la provincia de Cáceres respecto a la de Badajoz, y que por primera vez en la historia hay una presidenta autonómica cacereña. Así es que es sensacional que el baloncesto también sirva para romper tópicos y estrechar lazos, con más motivo siendo hermanos.