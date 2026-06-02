Se trata de lo que la militancia...

Habría que ser muy suspicaz (un malpensado, qué coño) para concluir que cuando el ministro Óscar Puente dice que «los militantes no se chupan el dedo», en realidad está diciendo que ahora no es el momento de que lo hagan. Y que su obligación al respecto, o sea, para con los militantes que no se chupan el dedo, es decir que no se lo chupan. Pero para ver si así dejan de hacerlo, ya que ahora no es el momento.

Tan suspicaz, o tan mal malpensado, sí, que podría rematar la conclusión añadiendo que el ministro lo dice desde la convicción de que la militancia es ignorante por naturaleza, o al menos crédula, como prueba el reparo en llamar a la ignorancia y a la credulidad por sus nombres y, en vez de decir que los militantes no son ignorantes ni crédulos, dice que no se chupan el dedo, que seguramente así lo entiendan mejor.

Pero es difícil no ser suspicaz o malpensado. De entre lo mucho que ha dicho estos días el ministro Puente, lo más estupefaciente es que existe una «persecución» para derribar el Gobierno con «métodos nada democráticos». Y, por si hubiera dudas sobre los perseguidores, que serían o son el Partido Popular, algunos medios de comunicación y un sinnúmero de jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, el ministro ha dado su palabra: «En las casualidades no creo y, desde luego, no me chupo el dedo».

Bien. Si solo el ministro Puente no se chupara el dedo, hasta se podría decir que su defensa del Gobierno y el partido es meritoria, digna de ser el sucesor de Sánchez al frente de los socialistas. Pero ha dicho algo más, al tiempo que decía que no se chupa el dedo: «Como no se chupan el dedo los militantes socialistas y la mayoría de personas de izquierdas de este país». Es precisamente lo que hay que entender, o lo que tienen que entender, no ya las personas de izquierdas, sino los militantes socialistas. Al decir que no se chupan el dedo, no se refiere a que no son ignorantes ni crédulos, sino a que están obligados a ignorar el mal momento del Gobierno y el partido y a creer en ambos. El ministro Puente, todo hay que decirlo, sabe agitar y cohesionar a los militantes: le basta con que crean que hay un Estado profundo que quiere echar a los socialistas del poder de forma ilegítima y, para ello, que todos se instalen en ese estado paranoide que no cree en casualidades, sino en demasiadas coincidencias.

Puesto que se trata del Gobierno y el partido, se trata de lo que la militancia debe sentir, indicándole cómo y por qué.