Vestigios de esperanza entre las rocas

Estos días he huido del polvo de la feria cacereña para encontrarme por vez primera en mucho tiempo con la arena de la playa. Necesitaba ese break mental, abrir las ventanas del alma y sincronizarme con un mundo que no ha perdido su belleza tras un tiempo en que me he sentido ausente de él. En este reencontrarme con la madre tierra, en los Caños de Meca, me he topado con algo que ha sido como un aldabonazo en mi cabeza: los restos de una patera en las rocas del faro de Trafalgar.

Me pregunto cuántas ilusiones albergaban esos vestigios, quiénes se subieron a esa embarcación consciente o no de la endeblez de su estructura. Para nosotros, que vamos a esos espacios a curarnos el espíritu y a disfrutar, ese pedazo de goma no tiene apenas más significado que una anécdota en el paisaje. Para quienes se montan en ellas significa toda una vida, un camino de esperanza hacia un mundo que no es el mejor de los mundos, aunque para los migrantes sí lo sea. No entiendo cómo se cuestiona la llegada de seres humanos a nuestro país. Efectivamente, supone un problema logístico de primera magnitud, pero ante todo es un drama humano ante el que no podemos mirar hacia otro lado.

¿Qué impulsa a un ser humano a jugarse la vida cruzando el mar en esas condiciones? Solo un gran miedo a las dictaduras o a la pobreza de sus países de origen puede impulsar a cometer esa heroicidad. Porque cruzar el estrecho en esas barquichuelas es un acto propio de inconscientes o de titanes.

En el horizonte se perfilaba el continente africano y entre el viento, la calima y las olas que rompían contra las rocas, la imagen estaba dotada de cierta aura mágica. Los surfistas practicaban este deporte a lo lejos con sus cuerpos perfectos embutidos en neopreno. Los restos de la patera tenían el mismo color. Dos mundos, dos culturas, dos interpretaciones de la realidad diametralmente opuestas y una misma condición: ser humano.

Otra de mis cavilaciones era qué les hace llegar hasta aquí. Este paraíso al que quieren llegar está carcomido por otros problemas graves como la corrupción del sistema político en su totalidad y por una sociedad que en algunos de sus estamentos aún tiene miedo del diferente y considera que por encima de los derechos humanos está la nacencia y conceptos tan etéreos como la patria. Ojalá pronto no sea necesario que nadie tenga que huir de su país en una patera para encontrar una vida mejor.