Matar al padre

La detención de Jonathan Andic, el hijo mayor del fundador de Mango (Isak Andic), nos deja ante dos escenarios, a cuál de ellos más terrible: si es inocente del asesinato de su padre, se está repitiendo una nueva injusticia a lo Dolores Vázquez; si de veras es culpable, se constata que el dinero no da la felicidad y en ocasiones incluso la espanta.

Ignoro si Jonathan es responsable de la muerte de su padre; en cualquier caso, no sería la primera vez. La historia de la humanidad, en la ficción y en la realidad, contiene numerosas páginas dedicadas a crímenes de esta índole. Ahí está el caso mitológico de Telégono, que mató a su padre (Odiseo) sin saberlo. O sir Mordred en la literatura caballeresca, que acabó con su padre, el rey Arturo, al tiempo que este lo mataba a él. En el mundo real, Iván el Terribleasesinó a su propio hijo en un arrebato de furia, dejando a Rusia sin un heredero capaz. Y en la Roma imperial Nerón mató a su madre;Majencio se rebeló contra su padre, el coemperador Maximiano, y lo forzó al suicidio...

Pero no todo era cosa de padres e hijos. Por hacer familia (a su manera), Calígula ejecutó a primos y sobrinos, y las fuentes antiguas sugieren que Agripina envenenó a su marido Claudio.

Tan diversamente malos somos, tanta pulsión tenemos por finiquitar al familiar que estorba, que la lengua española se ha tomado la molestia de consignar un sustantivo para cada caso: parricidio (matar al pariente consanguíneo, especialmente al padre), filicidio (matar al hijo), fratricidio (matar al hermano), sororicidio (matar a la hermana), uxoricidio (matar a la esposa), mariticidio (matar al marido), avunculicidio (matar al tío), nepoticidio (matar al sobrino), etc.

En cierto modo, me gustaría que se demostrara la inocencia de Jonathan Andicyseguir pensando (a duras penas) que el mal no es un veneno invencible que todos llevamos en nuestro ADN, sino la siniestra desviación moral de unos pocos.