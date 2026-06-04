Las canastas de Alburquerque

Escribimos desde Alburquerque. Aquí hay una larga tradición de baloncesto. En los últimos años hemos mantenido pachangas de adultos y un grupillo de niños y niñas que han ido entrando y saliendo de este deporte tan maravilloso.

El caso es que aquí el único sitio donde se puede practicar baloncesto es en el pabellón municipal, porque prácticamente no hay canastas al aire libre. La cuestión es que teníamos dos canastas de minibasket que destrozaron y tiraron abajo en junio de 2025. El ayuntamiento se llevó las estructuras para repararlas, aunque todavía no han vuelto al pabellón.

Este curso hemos usado las rudimentarias y antiquísimas canastas de adultos, que hace unos años un herrero adaptó y que, con mucho esfuerzo, podemos bajar para que los críos puedan llegar a la canasta. Pues bien, la semana alguien tiró al suelo una de ellas, doblando el aro y estallando el tablero. Y allí se ha quedado, no sé por cuánto tiempo, la verdad.

Así que para este fin de curso nos tendremos que apañar con una sola canasta para los críos y para los adultos. Aunque para nosotros no hay tanto problema, porque nos juntamos para jugar 3x3, para los niños y niñas la situación es bastante más complicada.

Me imagino que el ayuntamiento tomará cartas en el asunto, pero visto que las otras canastas siguen sin arreglarse un año después, tampoco es que tengamos muchas esperanzas. Además, a esto se suma que hubo un pleno municipal donde el alcalde habló de que hay 700.000 euros de superávit, con lo que se entiende menos aún que el pabellón municipal esté en el estado tan lamentable en el que está y, especialmente, que no podamos practicar un deporte como el baloncesto en condiciones mínimas.

¿Con qué objetivo escribimos estas líneas? Sinceramente, no lo sé. Por un lado, para desahogarnos. Por otro, para tratar de poner el foco en esta cuestión, que, si bien nos ha pasado aquí en Alburquerque, un pueblo de unos 5.000 habitantes, nos imaginamos que pasará también en más pueblos.

Por cierto, uno de los lemas es “Alburquerque, ciudad del deporte”. Tremenda paradoja.