Entre cuentos y cuentas

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, registra en la Asamblea los Presupuestos de Extremadura para 2026 / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Érase una vez, allá por 2022, que el Gobierno de Sánchez presentó los últimos Presupuestos Generales y desde entonces, nunca más se supo. Ni están ni se los espera. Fin.

El Gobierno de María Guardiola no se anda con cuentos chinos y, afortunadamente, en Extremadura sí tenemos Presupuestos para 2026. Los más altos de toda la historia de nuestra región, con más de 8.800 millones de euros para reforzar los servicios públicos, generar oportunidades y seguir impulsando el crecimiento económico.

Un presupuesto que crece 755 millones de euros y donde el 66% del gasto, es decir, dos de cada tres euros van destinados a gasto social. Es un presupuesto que sigue el modelo que implantó la presidenta Guardiola en el año 2023: crecimiento económico basado en la bajada de impuestos y fortalecimiento de los servicios públicos, más sanidad, más dependencia, más educación, más vivienda y más empleo.

Un modelo basado en la estabilidad y en la protección de las familias. Es un presupuesto que mira a las personas, que incrementa la Sanidad en más de 500 millones de euros. Se incrementa la Educación en más de 170 millones de euros.

Además, se incrementan en casi 40 millones de euros las políticas destinadas al empleo. Un empleo que crece cada vez más en nuestra región. Ya hemos roto la barrera de los 62.000 desempleados en Extremadura y seguimos en descenso.

Pero además es un presupuesto que le sigue bajando los impuestos a todos los extremeños mientras en España, el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de la corrupción, es también el Gobierno del infierno fiscal. Hacienda recaudó 180.000 millones de euros más en 2025 que en 2018, pero los servicios públicos son cada día peores. Pagamos más, recibimos menos.

Pero esto, afortunadamente, no ocurre en Extremadura. El Gobierno de María Guardiola utiliza la política fiscal no solo como una herramienta de crecimiento económico, sino también como una herramienta de justicia social, sacando a Extremadura del infierno fiscal en el que nos han metido las políticas socialistas.

Extremadura necesita seguir avanzando. Pero el PSOE y Unidas Podemos, siguen en la idea del bloqueo, del NO por el NO. Y van a presentar enmiendas a la totalidad. ¿Qué es lo que les parece mal de estos presupuestos?

Estas cuentas no responden a intereses partidistas, sino a las necesidades de los extremeños. Resulta difícil entender que quieran votar en contra de unos presupuestos que incrementan los recursos para mejorar la calidad de vida de los extremeños. Unos presupuestos pensados para reforzar los servicios públicos, apoyar al campo, impulsar la vivienda y seguir generando oportunidades en la región. Unos presupuestos hechos en un tiempo récord y como resultado de un proyecto político que fue respaldado por una mayoría de extremeños en las urnas.

Ahora dice Pedro Sánchez que ya sí que sí: que en breve van a presentar los presupuestos de 2027. Desde esta columna, yo le pido a la oposición destructiva de nuestra Extremadura, y al Gobierno de España que, por favor, dejen ya de contarnos cuentos.