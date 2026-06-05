Guardiola y la defunción de la solidaridad en Extremadura

La decencia política se mide por el respeto a los valores humanos y por la defensa de una trayectoria de justicia social que durante décadas ha convertido a Extremadura en un referente de dignidad y solidaridad.

Hoy, en nuestra región, buena parte de ese patrimonio ético está siendo desmantelado. El vaciamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) no es una mera cuestión presupuestaria ni un ajuste técnico de gestión; es una decisión profundamente ideológica. Con ella, María Guardiola abraza sin complejos los postulados de Vox y entrega una de las señas de identidad más nobles de Extremadura a cambio de garantizar su supervivencia política.

Que nadie se deje engañar por el relato edulcorado de la Junta de Extremadura. Guardiola es la principal responsable de una decisión que supone, en la práctica, el desmantelamiento de la cooperación internacional extremeña.

La salida de la directora de la AEXCID no responde a una renuncia voluntaria motivada por el desgaste, como pretende presentar el aparato de propaganda del Ejecutivo. Estamos ante un cese en toda regla. Se prescinde de la directora porque, en realidad, se está prescindiendo de la propia agencia. La prueba más evidente de que existe un plan premeditado de desmantelamiento es que no se nombrará a ninguna persona para sustituirla. Al dejar el organismo descabezado y sin dirección, Guardiola firma el acta de defunción de la cooperación extremeña.

Este golpe institucional supone la puntilla a una labor construida durante décadas y se materializa en un recorte presupuestario sin precedentes para 2026. Reducir los fondos destinados a la cooperación y al desarrollo de casi 11 millones de euros a apenas 2,7 millones constituye una asfixia para el sector y una paralización deliberada de su actividad. Además, pone en riesgo cerca de 200 empleos vinculados a esta labor en Extremadura.

Vox es, sin duda, el impulsor de este retroceso histórico. Sus portavoces ya lo reconocen públicamente y califican la cooperación como algo “prescindible”, recurriendo una vez más al falso dilema de “atender primero a los de casa” para justificar una visión excluyente de los derechos humanos.

Sin embargo, la responsabilidad política última corresponde a Guardiola. La presidenta ha claudicado por completo y ejecuta con precisión la agenda de sus socios de gobierno. Ya en su primer año al frente de la Junta recortó un 36 % las ayudas destinadas a este ámbito y eliminó la concurrencia competitiva para sustituirla por un sistema discrecional de concesión de fondos. Ahora, la entrada de Vox en el Ejecutivo ha hecho saltar por los aires un consenso social e institucional que había perdurado durante décadas.

Frente a las denuncias de más de sesenta organizaciones del sector y de la Coordinadora Extremeña de ONGD, el silencio de Guardiola resulta ensordecedor. Mientras el tejido asociativo alerta de un ataque sin precedentes a la cooperación internacional, la presidenta permanece callada, escondida y de perfil.

La pregunta que surge ahora es inevitable. Si han sido capaces de fulminar la solidaridad internacional con esta frialdad, ¿qué será lo próximo en caer? Entre todo aquello que Vox combate abiertamente y que Guardiola dice defender de manera impostada: la igualdad, la memoria democrática o los derechos LGTBI, ¿cuál será el siguiente sacrificio exigido para mantenerse en el sillón?