Desprecintar el verano

Introduzco los cuatro hierros por la ranura del plástico azul. El toldo que me cobija acumula verdín debido a las lluvias del invierno, pero todavía da sombra. Mientras la niña duerme, lleno la piscina un palmo. Hoy desprecintamos el verano.

De fondo murmura la radio. No presto demasiada atención. Ya sé que fuera, en eso que llamamos mundo, hace una mezcla de miedo y asombro. Todo lo que me preocupa parece lejano al borde de esta orilla artificial. Aquí remojaré los días de agosto, que avanzarán con sus lenguas de fuego y la amenaza de abrasarnos, repetida año tras año, pero cada vez a una distancia más corta.

En este pequeño mar de PVC, mi pequeña navegará la tarde junto a sus cuatro patitos de colores. Pienso en esos otros pobres muchachos quemados por la vida y el sol, los vástagos de las otras. Cuerpos tirados por la borda de embarcaciones imposibles. Sus restos se deshilachan en partículas que bañan vacaciones mileuristas y los pies de nuestros hijos. Tomaremos fotos en esas orillas y fabricaremos castillos de arena emplastados con sus migajas.

El cielo se refleja en el charco azul. Las nubes, a su paso, se miran en el agua. La niña las ve y manifiesta el deseo de comérselas. Arrastra sus rodillas por la lona para alcanzarlas y me pide que le ayude a cogerlas. Entonces lo intento y me pregunto en qué momento los adultos dejamos de ansiar hundir nuestros dedos en cosas tiernas y esponjosas, o conquistar una tierra distinta del arropo de nuestras madres.

Cuando echamos la lona sobre la piscina, la niña se mece entre mis brazos. Serpentea en busca de la postura primaria. Las gotitas, que terminarán fundiéndose con su cuerpo, brillan como últimos rayos de sol. Miro la sombra del agua golpear los bordes, cada vez más despacio, y soy consciente de que, tal vez, esta rutina veraniega contenga lo poco que sé de la esperanza: meriendas cortadas a trozos, nubes que atrapar, cuerpos resbaladizos que se mecen al mismo compás.

Después está reconocer la suerte —inmerecida, azarosa— de haber caído a este lado del hachazo a Pangea. Y ver qué hacemos con eso.