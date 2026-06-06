Este gobierno de PP y VOX ha entrado como elefante en cacharrería en muchas cuestiones. Nos hablaban de prioridad nacional en el acuerdo de gobierno y las verdaderas prioridades han sido cargarse la cooperación al desarrollo y eliminar las clases de árabe de dos centros educativos de Talayuela.

Cargarse la solidaridad internacional o la mejor herramienta que se tenía para la inclusión educativa del alumnado marroquí en un colegio donde son el 60% creo que no es para sacar pecho precisamente. Hay que ser muy fanático para pensar que quien plantea esas prioridades va a mejorar nuestra sanidad, el acceso a la vivienda o la precariedad laboral. Han creado problemas donde no los había.

Nos venden estos presupuestos como unos presupuestos que se preocupan por las familias pero está claro que no por las familias de las extremeñas y extremeños que se dedicaban a la cooperación al desarrollo y a las que han dejado absolutamente vendidas. También hablan de que son los presupuestos más sociales de la historia y la verdad, no sé a qué se refieren con eso cuando se han cargado los 10 millones destinados a cooperación internacional, un ínfimo porcentaje de un presupuesto de 8.800 millones, que contribuía a la solidaridad internacional que nunca sobra y menos en estos tiempos.

La semana pasada nos reunimos con el director de unos de los dos centros afectados por la eliminación de la asignatura de árabe en las aulas y el hombre no daba crédito. ¿Qué mal hace una asignatura extraescolar que se imparte fuera del horario escolar y es sufragada en su totalidad por el gobierno de Marruecos? Una asignatura en la que lo importante en sí no es tanto mantener el arraigo de estos niños y niñas y que no olviden de dónde vienen (algo que me parece lógico y loable), sino que es una herramienta que permite la inclusión de los alumnos y de sus familias, ayuda a tender puentes y mejorar la convivencia y a ser un apoyo para aquellos alumnos que tengan barreras idiomáticas. Hasta los propios concejales de VOX en Talayuela entienden la importancia de esta asignatura pero claro, aquí VOX actúa al ordeno y mando de Madrid y prefieren destruir la convivencia en un pueblo donde el 60% del alumnado del colegio es árabe a desobedecer órdenes.

Parece ser que el revuelo que se ha montado ha hecho que den marcha atrás y permitan que la asignatura continúe pero fuera de las aulas lo cual es de una torpeza tremenda porque ¿qué mensaje estamos lanzando con esta medida a estos niños y niñas? Pues que su cultura y su idioma no son dignas de estar en la escuela pública, es la mejor manera de decirles que son ciudadanos de segunda y esto me recuerda a lo que contestaban los jóvenes de Los Barrios periféricos de París que aún habiendo nacido en Francia no se sentían franceses, esa es la mejor gasolina para los conflictos sociales y para destruir la convivencia. Algo a lo que algunos parecen aspirar.

Irene de Miguel es portavoz de Unidas por Extremadura.