Justicia tuerta

La pasada semana, una jueza de Valladolid condenó a la revista satírica El Jueves a pagar una indemnización de 2.000 euros a la fundación Abogados Cristianos y de 4.000 a su presidenta, que lleva el pintoresco nombre de Polonia Castellanos. El motivo era haber concedido a esta el premio de “gilipollas del año 2024”, considerando que había vulnerado su “derecho al honor”. Parece que en este país hay quienes tienen derecho al honor y quienes deben aguantar que les insulten a ellos y a sus madres.

Como decía un comentario a la noticia, los redactores de El Jueves ya saben a quién conceder dicho premio en su próxima edición: a la jueza, Vanesa Díez del Rey. Ese premio de “gilipollas del año” no es, de hecho, tan fácil de ganar, pues se dirime entre todos los ganadores del “gilipollas de la semana”, entre los que recuerdo que una vez lo obtuvo nuestro paisano Carlos Floriano, cuando era secretario de comunicación del PP, no recuerdo a cuento de qué declaración que hizo. Él, por suerte, no fue tan susceptible y no consideró querellarse.

En medio de la barahúnda de noticias de procesos judiciales que acapara estas semanas las noticias, la de este fallo ha pasado bastante desapercibida, y, sin embargo, a mí me parece relevante. Sintomática, de hecho, de cómo funciona la justicia en este país, con dos varas de medir y distintas velocidades: a cámara lenta con algunos (como en el caso de Cristóbal Montoro) y a paso de carga cuando los investigados son de izquierda.

Si se dice esto, que la justicia no es ciega, como se la representa tradicionalmente, sino tuerta, según a qué lado mire, algunos ponen el grito en el cielo y te acusan de cuestionar la independencia judicial, pero ello es tan evidente como que en Estados Unidos no se juzga igual a los blancos y a los negros. Un negro es mucho más probable que sea condenado. En España, parecería que los rojos son negros, a tenor de cómo se les trata.

Desde hace meses, en el aparcamiento de la Facultad de Filosofía y Letras, en Cáceres, hay una pintada, bien visible, de “Sánchez dictador”. Me pregunto cuánto habría durado si dijera “Guardiola dictadora”: apuesto a que los eficientes operarios de Valoriza la habrían borrado ese mismo día, como hicieron con una pintada contra Trump.

El fallocontra El Jueves es un aviso para lo que espera a la prensa si un día gobiernan las dos derechas.