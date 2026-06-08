De otro siglo

Coincide siempre en el cambio de hora de la primavera, en que pienso que ya corre el tiempo demasiado deprisa como para tener, encima, que adelantar los relojes una hora de sopetón y que, cuando sean las dos, pasen a ser las tres. Porque cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, tan rápidos, me percato que yo ya soy del siglo pasado, concretamente de la mitad del siglo XX.

Y me doy cuenta y soy muy consciente de ello porque yo siempre valoraba las cosas y les daba la importancia que tenían, pero nunca, nunca las “ponía en valor”, y ponía en marcha e iniciaba interesantes proyectos, pero nunca los “implementaba”. Cuando iba al médico nunca me preguntaban, ni yo lo sabía, si la tos que tenía era seca o productiva. ¡Menuda pregunta!, era tos y punto. Me pedían que dijera treinta y tres, me recetaban un jarabe y me largaba con mi tos “perruna” a otra parte, hasta que se me quitaba. Y, aunque me gustaba alguna que otra chica, nunca supe qué era eso de sentir “feeling”, ni tampoco aquello del “poliamor”, aunque me sintiera atraído por varias chicas al mismo tiempo.

Era “binario” sin saberlo y nunca entendí ni hablé de fluidos en las relaciones amorosas, a no ser aquellos que utilizábamos en los laboratorios de Física y Química. Con “todos” entrábamos todos y todas, pero nunca “todes”. Y “nosotros” éramos nosotros y nosotras, pero nunca “nosotres”. Y, aunque ya las había, no hablábamos de médicas ni de juezas. Soy de un tiempo en que a los perros no se les llevaba al psicólogo, quizás porque entonces no había ningún perro que tuviera un amo tan tonto para eso. Tampoco utilizaban nuestras mascotas cinturones de seguridad en los coches porque, ni nosotros mismos, los utilizábamos entonces. Nos costó habituarnos a algo tan necesario y fundamental como eso.El aire acondicionado de los automóviles eran las ventanillas bajadas a manilla, y, si alguien cantaba que “qué difícil era hacer el amor en un Simca 1000”, mucho más difícil era meter en un Seat 600 a la mujer, la suegra, cinco churumbeles y el pastor alemán de 60 kilos, y todos sin cinturón y sin aire.

Había y se sufrían síndromes, por supuesto, pero ninguno era postvacacional, porque quien tenía trabajo y tenía la suerte, además, de disfrutar unos días de vacaciones, no tenía, luego, tiempo de sufrir esas tontunas a la vuelta. Eran tiempos en que lo que te decían los profesores iba a misa, y si decías en casa que un profesor te había propinado un capón por mal comportamiento, tus padres no iban al cole a poner una denuncia, sino que, si te ponías muy chulo, todavía te caía otro capón en casa para complementar el que te había regalado el profesor en clase.

Entonces no había o, por lo menos, no conocíamos a nadie que fuera intolerante a la lactosa. La leche, que aún no venía en tetrabrick, era de vaca o de cabra, con un poquito de agua de rebaje que, te hacía el lechero, y había que cocerla y hacerla subir en el cuece-leche hasta tres veces, y era,toda, totalmente tolerante. No había entonces leche entera, ni semidesnatada, ni desnatada, ni leche de almendras, ni de soja, ni leches vegetales. Sólo teníamos diferente a la de vaca y la de cabra, la leche en polvo que nos daban los americanos en las escuelas.

No teníamos, entonces, la PlayStation, ni la 1, ni la dos, ni la tres, ni la cuatro, ni siquiera la cinco. Tampoco teníamos móviles inteligentes, ni siquiera alguno torpe. Después de salir del cole por la tarde y tomar, de merienda, el pan y la pastilla de chocolate, salíamos a la calle a jugar a los tintos, o a la peonza, o a las canicas o a infinidad de juegos en los que compartíamos con todos y afianzábamos, sin darnos cuenta, nuestra amistad. Eran tiempos en los que vivíamos sin notar que el tiempo pasaba. El juego, el tiempo y la vida parecían eternos.