A los redactores nos gusta mucho cuando se alcanza una fecha redonda en el calendario. Esta semana se cumple una década de Premios Turismo, los galardones que El Periódico Extremadura, Grupo Prensa Ibérica, puso en marcha para reconocer el esfuerzo de un sector esencial en la economía regional. La clave de la trayectoria de cualquier galardón reside en su autenticidad, y no hay duda de que los Premios Turismo se han convertido ya en parte del adn del turismo regional.

El Periódico Extremadura ha estado con los profesionales tanto en los tiempos de bonanza, como cuando cruzó el Rubicón de la pandemia y quedó prácticamente anulado. El compromiso de este diario con los creadores de riqueza está en el secreto de su penetración. Por malas que fueran las circunstancias, el trabajo de empresarios, de propietarios de casas rurales, de gerentes de hotel, de asociaciones empresariales y del sector hostelero ha quedado negro sobre blanco en estas páginas. Los ganadores de esta décima edición son un fiel reflejo del largo trabajo realizado desde los grandes destinos como Cáceres hasta de los pequeños negocios como Camping Río Jerte, pasando por el talento creativo de Brea o el esfuerzo de todo el pueblo de Baños de Montemayor en Termarium. Sin olvidar el emergente talento culinario de Juanma Salgado en Dromo.

En diez años de Premios Turismo, el mundo del turismo ha experimentado un cambio radical. Las recreaciones históricas se han abierto paso como experiencia inmersiva, los viajeros han pasado del mapa al móvil para interpretar el territorio y los directores de hoteles reciben al segundo el grado de satisfacción de los clientes.

Este diario continuará trabajando para ser fedatario, portavoz y reflejo de un sector esencial para el crecimiento económico, superando provincianismos y reconociendo a quienes con su esfuerzo hacen más grande y mejor nuestra región. Nos vemos este jueves en Piornal para celebrar la gran fiesta del turismo extremeño.n