A propósito de lo que difícilmente nadie podrá decir que desconoce o que no está informado –menudo hartazgo–, Pedro Sánchez ha exonerado de responsabilidad tanto al Gobierno, cuyo presidente es él, como al Partido Socialista, del que es su secretario general. Textual: «Mi Gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro, y, desde luego, la corruptela de unos pocos no va a empañar ni tampoco impugnar la enorme tarea que está haciendo este gobierno y también el partido» (Tivat, Montenegro, 5 de junio). Y, a despecho de todo, no parece una frase obligada, dadas las circunstancias, forzosa, para salir del paso, sino sincera, desde su defensa, «un gobierno limpio, un partido íntegro», hasta el ataque, «no van a empañar ni tampoco impugnar».

Lo que no se entiende es por qué los dirigentes socialistas, respecto al partido, y los ministros, respecto al Gobierno, no hacen lo mismo. En el partido, por ejemplo, en lugar de hacerlo, se remiten al equipo jurídico, que lo está estudiando. La pregunta es qué hay que estudiar, si las acusaciones contra el partido están juzgadas: dos secretarios de organización corruptos. ¿Y Zapatero? Bueno, Zapatero es socialista, pero no involucra al partido por querer lo mejor para sus hijas, allá él. ¿Y Leire Díez? Ahí están las palabras de Sánchez, perfectamente válidas para descargo del partido: «Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez». Un suponer: «El partido nunca ha conocido ni nunca se le ha informado de…».

Por lo que se refiere a los ministros, parecen más preocupados por el presidente que por el Gobierno. Póngase el ministro Félix Bolaños, para quien Sánchez «es una persona íntegra», hasta el punto de que cuando ha sabido de algún comportamiento irregular de cualquiera del partido, «inmediatamente lo ha puesto de patitas en la calle». Bolaños lo decía nada más conocerse el sumario del caso Leire y en defensa de Sánchez. Ni el partido ni el Gobierno: Sánchez. «No hay nada, absolutamente nada en el sumario que acredite que el presidente del Gobierno conocía nada». ¿Tampoco usted, ni nadie en el Gobierno?, habría que haberle preguntado. O más bien: ¿Sánchez lo es todo?

En fin, a ver si al decir que ha exonerado de responsabilidad al Gobierno, cuyo presidente es él, y al Partido Socialista, del que es su secretario general, en realidad se quería decir otra cosa, inconscientemente: que solo se ha exonerado a sí solo. ¿A qué, si no, la mención a sus cargos, a lo que solo él es?