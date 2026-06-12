El bien común como brújula: Vox o Extremadura

El Papa León XIV, en una intervención histórica en el Congreso de los Diputados el pasado martes, apeló a que la política vuelva a situar el bien común por encima de la polarización. Resulta cuando menos significativo que haya tenido que ser el Santo Padre quien reivindicara un principio que debería constituir la esencia misma de la conversación política. Que una autoridad espiritual tenga que recordarnos el abecé de esta tarea colectiva es, quizá, el síntoma más evidente del barrizal en el que se encuentra instalada buena parte de la vida institucional.

La polarización se ha convertido en un muro invisible que dificulta el progreso social y erosiona la convivencia. Y, por desgracia, es un fenómeno que gana terreno en una derecha que ha decidido abrir las puertas de las instituciones a la radicalidad.

Extremadura no es ajena a esta realidad. El pacto entre PP y Vox se ha transformado en un espectáculo preocupante en el que, día tras día, las necesidades reales de las familias extremeñas quedan relegadas por un pulso ideológico permanente de los postulados de la extrema derecha. Frente a este escenario estéril, quienes entendemos la tarea parlamentaria como una herramienta de transformación colectiva no podemos permanecer impasibles.

Por eso, el ofrecimiento realizado el martes por el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, constituyó un ejercicio de responsabilidad. Sobre la mesa se planteó la propuesta clara de retirar la enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales presentada por el PSOE a cambio de que Guardiola rompiera su dependencia de Vox y asumiera siete grandes acuerdos de región destinados a blindar la sanidad, la educación y el empleo.

Sin embargo, la respuesta fue un no rotundo y, con su negativa, Guardiola dejó pasar una oportunidad para preservar el modelo de comunidad construido durante las últimas cuatro décadas. Al optar por mantener su alianza con la extrema derecha, la presidenta se sitúa junto a quienes promueven discursos que fracturan a la ciudadanía y pretenden dividir a los extremeños entre buenos y malos. Una decisión que confirma la profunda radicalización del Partido Popular extremeño, alejado de la moderación.

Ante esta situación, los socialistas ofrecimos una alternativa razonable, inteligente y útil para la región. Una vía para superar el bloqueo y rebajar la confrontación permanente.

La disyuntiva planteada es sencilla: Vox o Extremadura. Extremadura o Vox. Con su rechazo, Guardiola ha optado por asumir plenamente los planteamientos de la extrema derecha y convertirlos en su proyecto político. Y lo más preocupante es que esas mismas premisas han servido de base para elaborar las cuentas de la Junta de Extremadura para este año. Todos los presupuestos son ideológicos y estos son los de la extrema derecha.

La senda de la responsabilidad institucional ha quedado seriamente dañada. Frente a ello, no encontrarán jamás al PSOE en la trinchera del insulto ni de la humillación. Seguiremos defendiendo el diálogo, la sensatez y el interés general como la mejor respuesta frente a quienes pretenden sembrar el odio.