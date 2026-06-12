Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Opinión | La réplica

Isabel Gil Rosiña

Isabel Gil Rosiña

Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura

El bien común como brújula: Vox o Extremadura

La polarización se ha convertido en un muro invisible que dificulta el progreso social y erosiona la convivencia

Cotrina se estrena en la tribuna como líder del PSOE

Cotrina se estrena en la tribuna como líder del PSOE / PSOE de Extremadura

El Papa León XIV, en una intervención histórica en el Congreso de los Diputados el pasado martes, apeló a que la política vuelva a situar el bien común por encima de la polarización. Resulta cuando menos significativo que haya tenido que ser el Santo Padre quien reivindicara un principio que debería constituir la esencia misma de la conversación política. Que una autoridad espiritual tenga que recordarnos el abecé de esta tarea colectiva es, quizá, el síntoma más evidente del barrizal en el que se encuentra instalada buena parte de la vida institucional.

La polarización se ha convertido en un muro invisible que dificulta el progreso social y erosiona la convivencia. Y, por desgracia, es un fenómeno que gana terreno en una derecha que ha decidido abrir las puertas de las instituciones a la radicalidad.

Extremadura no es ajena a esta realidad. El pacto entre PP y Vox se ha transformado en un espectáculo preocupante en el que, día tras día, las necesidades reales de las familias extremeñas quedan relegadas por un pulso ideológico permanente de los postulados de la extrema derecha. Frente a este escenario estéril, quienes entendemos la tarea parlamentaria como una herramienta de transformación colectiva no podemos permanecer impasibles.

Por eso, el ofrecimiento realizado el martes por el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, constituyó un ejercicio de responsabilidad. Sobre la mesa se planteó la propuesta clara de retirar la enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales presentada por el PSOE a cambio de que Guardiola rompiera su dependencia de Vox y asumiera siete grandes acuerdos de región destinados a blindar la sanidad, la educación y el empleo.

Sin embargo, la respuesta fue un no rotundo y, con su negativa, Guardiola dejó pasar una oportunidad para preservar el modelo de comunidad construido durante las últimas cuatro décadas. Al optar por mantener su alianza con la extrema derecha, la presidenta se sitúa junto a quienes promueven discursos que fracturan a la ciudadanía y pretenden dividir a los extremeños entre buenos y malos. Una decisión que confirma la profunda radicalización del Partido Popular extremeño, alejado de la moderación.

Ante esta situación, los socialistas ofrecimos una alternativa razonable, inteligente y útil para la región. Una vía para superar el bloqueo y rebajar la confrontación permanente.

La disyuntiva planteada es sencilla: Vox o Extremadura. Extremadura o Vox. Con su rechazo, Guardiola ha optado por asumir plenamente los planteamientos de la extrema derecha y convertirlos en su proyecto político. Y lo más preocupante es que esas mismas premisas han servido de base para elaborar las cuentas de la Junta de Extremadura para este año. Todos los presupuestos son ideológicos y estos son los de la extrema derecha.

La senda de la responsabilidad institucional ha quedado seriamente dañada. Frente a ello, no encontrarán jamás al PSOE en la trinchera del insulto ni de la humillación. Seguiremos defendiendo el diálogo, la sensatez y el interés general como la mejor respuesta frente a quienes pretenden sembrar el odio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Quieres ir al Acho Fest de Cáceres? Esta es toda la programación
  2. La actuación de Pablo López en Cáceres tumba su concierto en el Teatro Romano de Mérida
  3. Un hombre se pelea con un matrimonio en la calle Almendralejo y moviliza a la Policía Local y Nacional en Mérida
  4. Del viejo herradero de Victoriano Pérez al moderno Edificio Balboa de Cáceres
  5. Álvaro 'Baby' García, pregonero de la feria de Plasencia: 'Es un premio, tras haber superado una etapa complicada en mi vida
  6. Galería | Imágenes del arranque de la feria en Plasencia
  7. Restablecido al tráfico el carril de la A-66 restringido por varios focos de incendio junto a la vía en Cañaveral
  8. Seis pueblos extremeños tendrán comedor escolar por primera vez el próximo curso

El Helga de Alvear convierte la memoria de la Cárcel Vieja de Cáceres en arte contemporáneo

El Helga de Alvear convierte la memoria de la Cárcel Vieja de Cáceres en arte contemporáneo

La Raya se refuerza para que tú encuentres más futuro en el territorio

La Raya se refuerza para que tú encuentres más futuro en el territorio

La Raya se refuerza con un encuentro en Villamiel para que tú encuentres más futuro en el territorio cacereño

La Raya se refuerza con un encuentro en Villamiel para que tú encuentres más futuro en el territorio cacereño

20 startups para combatir la despoblación desde el territorio: "Queremos demostrar que el medio rural puede ser el lugar donde construir tu vida"

20 startups para combatir la despoblación desde el territorio: "Queremos demostrar que el medio rural puede ser el lugar donde construir tu vida"

Jaraíz de la Vera acogerá un taller para acercar la digitalización logística a las empresas de La Vera

Jaraíz de la Vera acogerá un taller para acercar la digitalización logística a las empresas de La Vera

Este certamen busca jóvenes cineastas y les ayuda a impulsar su carrera audiovisual desde Monfragüe con 1.000 euros en material audiovisual

Este certamen busca jóvenes cineastas y les ayuda a impulsar su carrera audiovisual desde Monfragüe con 1.000 euros en material audiovisual

¿Cómo será tu municipio dentro de unos años? La provincia de Cáceres ya empieza a buscar respuestas

¿Cómo será tu municipio dentro de unos años? La provincia de Cáceres ya empieza a buscar respuestas

Cartelera Cáceres: Desde Michael Jackson a He-Man y Shrek, el cine de Cáceres ofrece un viaje lleno de nostalgia a través de varios géneros

Tracking Pixel Contents