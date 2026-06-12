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Opinión | Blanco sobre negro

José Ángel Sánchez Juliá

José Ángel Sánchez Juliá

Trileros

¿Cómo es posible que ahora nos hagan esta oferta si hace tan solo unos meses se negaron a abstenerse para investir a la presidenta Guardiola?

Juicio de David Sánchez en la Audiencia de Badajoz

Juicio de David Sánchez en la Audiencia de Badajoz

Según la RAE, el término trilero se utiliza coloquialmente para referirse a un estafador, embaucador o alguien que utiliza engaños y trampas para burlar o aprovecharse de los demás. ¿Les suena?

A nosotros no es que nos suene, es que nos retumban los oídos con la última de “trileros” que se ha marcado el PSOE de Extremadura.

Y el protagonista en esta ocasión ha sido Sánchez, pero el otro Sánchez, el de Extremadura...¡Sánchez Cotrina! Esta vez no han usado cubiletes ni bolitas para marcarse el farol y lanzar una chapucera y espesa “cotrina” de humo. Se nota que ya están en horas bajas porque los órdagos que lanzan ahora, son de chiste.

Qué casualidad que, justo cuando queda visto para sentencia el juicio al “Hermanísimo” y a Miguel Ángel Gallardo, el PSOE de Extremadura le dice a nuestra presidenta, en pleno debate de los Presupuestos que, si ella cesa a los de VOX, el PSOE de Extremadura votará a favor de los presupuestos.

Pero no queda ahí la cosa. Dicen que nos han dado una salida digna para estos Presupuestos. Y el Sánchez extremeño se dedica a anunciarlo a bombo y platillo acaparando las portadas de periódico y programas de televisión ¿Creen que esto es idea de Sánchez Cotrina? Ya les digo yo que no.

¿Cómo es posible que ahora nos hagan esta oferta si hace tan solo unos meses se negaron a abstenerse para investir a la presidenta Guardiola? Y lo hicieron hasta en dos ocasiones ¿Por qué han cambiado de opinión tan rápido si, sin ni siquiera leer los presupuestos, presentaron una enmienda a la totalidad de los Presupuestos?

¿A quién creemos? ¿Al PSOE que nos dijo que NO a investir a la presidenta Guardiola? ¿Al PSOE de la enmienda a la totalidad o al PSOE de este farol que se están marcando para tapar el pestazo a corrupción del partido?

Se han convertido en auténticos trileros, pero trileros de pacotilla que ya no se la cuelan a nadie. No nos están dando ninguna salida digna, porque la salida, pero la de emergencia, se la indicaron a ellos los extremeños en las elecciones del 21 de diciembre.

Esta semana los socialistas extremeños están que se salen y aún han dejado más perlas: el Sánchez Extremeño dijo, en el debate de los Presupuestos, que él quería ocupar el sillón que ahora ocupa la presidenta María Guardiola; y la portavoz de este partido, la señora Gil Rosiña, ha dicho que este “nuevo PSOE” está en un “tiempo nuevo”.

La respuesta para ambos es clara y meridiana: NO es que estén en un tiempo nuevo, es que están en el tiempo de descuento; y la soberbia, les rezuma por cada poro. El PSOE con el peor resultado de su historia, con tan solo 18 diputados ¿nos va a ofrecer una salida digna a nosotros? Es un claro síntoma de que siguen sangrando por la herida.

La realidad es que la presidenta María Guardiola es presidenta por el apoyo incontestable de los extremeños y de 40 diputados en esta Asamblea. Y la realidad es que tenemos una presidenta valiente, un Gobierno unido y que ya está funcionando y una región que crece y progresa. Nosotros no vamos a entrar en enredos y cortinas de humo que solo le interesan a Pedro Sánchez y al PSOE.

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