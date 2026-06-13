La autovía equivocada

Como saben mis lectores, en estas semanas me ha tocado, y seguirá tocando, ir varias veces de Cáceres a Badajoz y vuelta, por asuntos relacionados con la PAU. Algo, por cierto, de lo que no me quejaba porque me resultara un esfuerzo excesivo, como sugería un anónimo comentarista, sino por el agravio comparativo a nuestra ciudad, que se ha ido dejando comer la tostada en esto, como en tantas otras cosas, por la otra capital provincial, y también por lo innecesario del gasto para la Universidad y la huella de carbono.

La carretera a Badajoz la cogía yo mucho, pero con la bici, pues me encantaba ese paisaje, y hablo en pasado porque desde que arrancaron las obras de la autovía A-58, ese paisaje ya pertenece al pasado. Ya será imposible que vea jabalíes y jabatos, como vi muchas veces, bañándose al atardecer en el regato del Alcor de Santa Ana, o que, metiéndome por el camino a la derecha, pasado el centro ecuestre El Romeral, atisbara algún ciervo en el horizonte, pues donde los vi, la dehesa ha quedado arrasada para encauzar esa autovía, que costará al Estado más de mil millones de euros, y sobre cuya necesidad uno puede plantearse ciertas dudas.

Y ello no solo porque, sin ir más lejos, haría más falta convertir en autovía la N-430, de Santa Amalia a Ciudad Real, totalmente sobrecargada, y conectar de ese modo transversalmente nuestra región con el Levante, además por un relieve mucho más llano y sin el valor ecológico de la Sierra de San Pedro. Por cierto, que extraña y entristece que, mientras que tanta gente se rebeló por el impacto que la famosa mina provocaría en la Sierra de la Mosca, parece que a nadie le importa que se destroce la de San Pedro, santuario de buitres negros o águilas imperiales, entre muchas otras especies, y de valor paisajístico que evoqué hace años en mi novela corta Un otoño extremeño.

Quizás en lugar de una autovía, bastaría con un carril adicional en los peores tramos de una carretera que no tiene tanto tráfico. La autovía, además, dará un golpe demoledor a pueblos como La Roca de la Sierra o Puebla de Obando, que quedarán al margen y olvidados, como ocurrió con otros pueblos cuando se abrió la Ruta de la Plata, autovía, esa sí, muy necesaria. A cambio, los cacereños podrán plantarse en poco más de media hora en El Faro, con las consecuencias de esperar para los comercios de Cáceres.