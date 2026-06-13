¿Quién podría pensar que aquellos que venían a acabar con los chiringuitos iban a inundarnos de nuevas organizaciones creadas para absorber el dinero público? ¿Quién podría pensar que los acólitos del señor Abascal, aquel que cobraba 80.000 euros al año por mantener el chiringuito de la señora Esperanza Aguirre, iban a repartir el dinero público de la misma manera chiringuitera? ¿Quién podría creerse que los chiringuitólogos iban a chiringuitear lo más grande?

Creo que a nadie se le escapa que lo del Instituto del Mestizaje tiene un tufo a chiringuito que atufa y si además es el señor Nacho Cano (íntimo de la señora Ayuso, la alter ego de nuestra presidenta) quien viene a presentarlo y que se encuentra actualmente en concurso de acreedores por la empresa de su musical Malinche, pues sólo hay que unir la línea de puntos par saber de qué va todo esto. Va de lo de siempre, que con el dinero de todos se enriquezcan los cuatro amiguetes de los que están arriba dirigiendo el cotarro.

Pero la cosa no queda en el bodrio de ensalzamiento de la conquista de América, aún podemos escandalizarnos más. La tauromaquia se lleva la friolera de 1.800.000 euros, sólo de la Dirección General de Tauromaquia, el montante total es mucho mayor pero está dividido entre otras consejerías. Es evidente que sin la inversión pública este sector agonizaría. Y ¿qué descubrimos entre esas partidas? Pues que la Fundación Toro de Lidia que en el presupuesto pasado se llevaba 69.000 euros ahora pasa a ser beneficiario de 700.000 euros!!! Ni más ni menos. Si esto no es un chiringuito de esos que les gusta a Vox que baje quién ande por ahí arriba y lo vea.

Decir que vienen a acabar con los chiringuitos y ver cómo estos presupuestos vienen a llenar los bolsillos de los amiguetes de los encorbatados es bastante indignante. También hablaban de recortar el gasto público y el número de diputados pero lo que han hecho ha sido aumentar el número de Consejerías y de cargos públicos. Por supuesto, nada de bajarse el sueldo como nosotros desde Unidas por Extremadura les pedimos.

¿Dónde quedó aquello de acabar con la oficina de los expresidentes? Era una cortina de humo para que pareciera que venían a meter la tijera pero nada más lejos de la realidad. La prioridad nacional es la excusa barata porque la verdadera prioridad de este gobierno y de estos presupuestos es beneficiar a sus amiguetes y a los señoritos de siempre, esos que están demasiado acostumbrados a que Extremadura sea su patio de recreo. Ni acabar con los chiringuitos, ni recortar en altos cargos, ni por supuesto afrontar los verdaderos problemas que tiene esta tierra porque de un presupuesto de más de 8.800 millones menos del 2% están destinados a políticas de vivienda, el verdadero desvelo de miles de familias. La suerte es que poco a poco se van quitando la careta y mostrando por qué algunos han llegado a las instituciones y no es más que para vivir del cuento.