Recorta y pega: un Papa a medida

La visita del Papa a España ha vuelto a activar un reflejo bien conocido en la política nacional: el de apropiarse del mensaje ajeno para convertirlo en munición propia. No importa tanto lo que se ha dicho como lo que cada cual decide escuchar. Y, sobre todo, lo que decide omitir.

En cuestión de horas, distintos partidos han reivindicado fragmentos de los discursos pontificios como si se tratara de avales ideológicos. Unos han puesto el acento en la dignidad de la persona, otros en la justicia social, algunos en la acogida y no han faltado quienes han apelado a la tradición. Cada cual ha encontrado su cita, su titular, su argumento. Lo que no encaja, simplemente se descarta.

El problema es que ese ejercicio de selección no es inocente. Desnaturaliza el mensaje hasta convertirlo en algo manejable, cómodo, utilizable. Y ahí es donde empieza la distorsión. Porque no se puede invocar la dignidad de la persona como principio rector y, al mismo tiempo, ignorar el debate sobre aquello que la sustenta: la vida.

Resulta llamativo escuchar grandes declaraciones sobre derechos y dignidad mientras se evita cualquier referencia a la protección de la vida desde su inicio hasta su final. No es un matiz menor ni una cuestión secundaria. Es el punto de partida. Sin ese reconocimiento, la dignidad queda reducida a un concepto moldeable, disponible para adaptarse a la agenda del momento.

Del mismo modo, conviene recordar el contexto político en el que se producen estas apelaciones. Durante años, desde el propio Gobierno se ha impulsado una narrativa de confrontación que divide a la sociedad entre bloques antagónicos. La referencia a “los nuestros” y “los otros”, formulada de manera explícita en sede parlamentaria, no fue un desliz retórico, sino una forma de entender la política.

Por eso resulta difícil aceptar ahora determinados llamamientos a la convivencia o a los valores compartidos sin señalar esa incoherencia de fondo. No se puede fomentar la polarización como estrategia y, al mismo tiempo, presentarse como intérprete legítimo de un mensaje que, precisamente, apela a lo contrario.

La cuestión de fondo es más simple de lo que parece: el mensaje del Papa no es un catálogo de citas disponibles para uso partidista. No es un repertorio del que cada cual pueda extraer lo que le conviene. Es un conjunto coherente que interpela, incomoda y, en muchos casos, contradice las posiciones de unos y otros.

Intentar convertirlo en un aliado político es, en el fondo, una forma de vaciarlo de contenido. Porque Dios —para quienes creen— no se sitúa dentro del tablero, sino por encima de él. No responde a mayorías parlamentarias ni a estrategias electorales. Y, desde luego, no puede ser reducido a argumento de campaña.

Quizá el verdadero problema no sea la interpretación interesada, sino la incapacidad de asumir un mensaje completo cuando ese mensaje obliga a revisar posiciones propias. Escuchar sólo lo que confirma nuestras ideas no es entender: es utilizar.