La cifra ronda lo 2 millones de euros. No es una inversión, porque invertir consiste en asignar un capital a un proyecto, activo financiero o actividad económica con el objetivo de obtener un rendimiento o ganancia en el futuro. Es más bien un gasto, de necesidad cuestionable, por mucho que se trate de mejorar la atención sanitaria de un amplio colectivo, si es que se tiene tan clara la solución.

1.924.568,61 euros. Casi dos millones de euros. Es la cantidad por la que la Consejería de Salud y Servicios Sociales adjudicó la obra de adaptación de una parte del Palacio de Congresos de Badajoz para el traslado del centro de salud Los Pinos, situado a pocos metros, y cuyo edificio actual presenta problemas estructurales desde finales de 2018. Casi ocho años han pasado desde que la Junta reconoció la existencia de grietas preocupantes. Se monitorizaron para comprobar cómo progresaban.

Ocho años de dimes y diretes intentando encontrar el lugar adecuado donde reubicar unas instalaciones en las que son atendidos más de 20.000 vecinos de la zona sanitaria centro de Badajoz. Ocho años en los que la autoridad sanitaria ha venido insistiendo en que no existía riesgo inminente para los usuarios ni los profesionales. Ocho años en los que se han barajado multitud de alternativas para el traslado definitivo de este centro de salud.

La primera que se anunció fue construir uno nuevo en El Campillo, pero la parcela que ofrecía el ayuntamiento era pequeña, según la consejería. A partir de ahí, se habló de trasladarlo al edificio de Correos en la plaza de la Libertad o al de Cultura situado enfrente. Entre tanto, las asociaciones de vecinos insistían en que el lugar idóneo, por equidistante, era el Hospital Provincial, en el ala donde este centro de salud ya ha funcionado.

No fue fácil convencer a la Diputación, propietaria del histórico y amplio inmueble. Esa será su ubicación definitiva, junto a la Escuela Oficial de Idiomas. La obra del ala derecha de este edificio es de envergadura y la Junta tuvo que empezar a pensar en una ubicación provisional. Siendo consejero el socialista José María Vergeles, se propuso el Perpetuo Socorro y posteriormente, las traseras del edificio que ahora ocupa en Ronda del Pilar. Esta última solución provisional parecía inminente. Hasta que, sorpresivamente, con el PP en el Gobierno regional, la nueva consejera, Sara García Espada, convocó una mañana de enero a la prensa junto al alcalde, Ignacio Gragera, para anunciar que tenían la solución: el centro de salud se reubicaría provisionalmente en el Palacio de Congresos, situado a pocos metros, accesible y con uso sanitario. Lo había tenido durante las vacunaciones del covid. ¿Un palacio de congresos para un centro de salud? Menudo golpe de efecto. La idea no podía parecer más descabellada, pues es imposible que no afecte a la actividad cultural propia de las instalaciones, que además son sede de la Orquesta de Extremadura. Insisten en que no tiene por qué. Aunque la Consejería de Cultura, por lo pronto, ya ha reconocido que los ensayos sí se tendrán que trasladar.

La obra ha empezado. Ni la sala Azul ni el auditorio serán ocupados por el centro de salud. Se acondicionarán 1.500 metros cuadrados con casi 2 millones de euros. Dos millones de euros en acondicionar consultas, que se ocuparán durante tres años. Si se cumplen las previsiones de la consejería, el centro de salud se trasladará al Palacio de Congresos a finales de 2026 o principios de 2027, hasta su ubicación definitiva en el Hospital Provincial, a finales de 2029. Dos millones de euros para tres años, sin que nadie haya explicado las súbitas prisas, pues desde 2018 la consejería viene defendiendo que no hay riesgo real inminente. Será solo una sensación, como la inseguridad del Casco Antiguo. Calmar esta sensación va a costar a los bolsillos de los extremeños 1.924.568,61 euros que en tres años se volatizarán, pues nada de lo que ahora se está haciendo tendrá retorno. No habrá ganancia futura. No es una inversión, se mire por donde se mire.