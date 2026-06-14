Así han vivido los fieles de la Diócesis de Coria-Cáceres la visita del Papa a Madrid

Como no se cansa de repetir la extrema derecha en la región (y obviamente aquí incluimos al PP), Extremadura es una de las regiones más pobres de Europa. Por eso hemos estado recibiendo durante muchos años sustanciosos fondos europeos que han contribuido a ir mejorando la situación de la Comunidad Autónoma (que, supongo a nadie le cabrá la menor duda, está mejor que a comienzos de los años 80).

Por eso llama la atención ese rechazo de estas derechas nuestras a todo lo que huela a cooperación internacional. La prueba, repito, la tenemos en nuestra casa: compartir, aprender, enseñar, en definitiva enriquecer nuestras vidas es lo que ha supuesto la cooperación de Europa con nosotros.

Si de verdad hubiera que prescindir de gastos vitales, habría que poner la vista en festivales, eventos taurinos, deportivos, culturales… que llevarían consigo la eliminación de miles de puestos de trabajo (añadimos aquí los que se van a suprimir por parte de los profesionales de la cooperación).

El eslogan “primero los extremeños” es sinónimo de egoísmo contagiado de vergüenza y poca memoria sobre nuestro pasado más reciente. Es el olvido de la deuda que tenemos con nuestras generaciones anteriores.

La propaganda de que se necesitan los recursos porque así en los próximos presupuestos habrá más sanidad, más educación o más dependencia (el tiempo nos dirá si es cierto), obvia el hecho de que contemplan menos cooperación (ninguna) y por lo tanto, menos derechos humanos, menos solidaridad… así como el menosprecio evidente al papel desempeñado por la iglesia católica en nuestra región.

Y no lo digo yo. Lo cuentan en un comunicado las propias diócesis extremeñas cuando hablan del derecho de los migrantes y solicitan reconsiderar el recorte de los fondos en cooperación internacional.

Para que no se me malinterprete, literalmente dicen lo siguiente: “las entidades eclesiales destacan que Extremadura ha mantenido históricamente una vocación de apertura y solidaridad, tanto por la emigración de muchos de sus ciudadanos como por la acogida a quienes llegan a la región. En este sentido, consideran que la reducción de los recursos destinados a cooperación no responde al sentir mayoritario de la ciudadanía extremeña”.

Mientras, Guardiola acude en Madrid a la visita del Papa. No sabremos que le ha dicho al respecto…