Mirada de niño

Tiene la mirada del niño todo lo que debería tener la de los adultos. Y es verdad que hay adultos que conservan algo de ese fulgor, pero no son legión sino, más bien, encomiable excepción.

La mirada del niño está desprovista de toda esa maraña de prejuicios que va nublando la perspectiva. No hay velo que la cubra, ni malla que le enturbie el enfoque. El niño mira, ve, y no juzga de primeras. Explora, sí. Escruta, a veces. Pero no acostumbra a enjuiciar ni sentenciar a quien se sitúa frente a él. Quiere aprehender, quiere asir, de algún modo, lo que contempla. Agarrarlo con la mirada para conocerlo, para interiorizarlo.

Al niño se le iluminan los ojos con aquello que descubre, con lo que le gusta, con lo que reconoce y ama. Y tiene incólume esa maravillosa virtud que es la capacidad de entusiasmarse. De querer saber sobre aquello que desconoce, de disfrutar con cada nuevo aprendizaje, de hacer una fiesta de cada instante y, alborozado, celebrarlo todo, hasta lo anecdótico. ¡Y vaya que si lo hace! Y lo manifiesta con sus infinitos aleteos de pestañas, con un subir y bajar de cejas, y con los iris prendidos de candor.

La mirada de los niños tarda mucho más en mentir que su boca. Cuando comienza la socialización con sus iguales, pueden aprender a decir alguna mentirijilla. Pero, mientras que la van articulando con todo el aparato fonador, sus ojos nos revelan la verdad. Ríen ruidosa y contagiosamente, y muestran la alegría y la cosquilla en sus delicados labios, en dientes de color blanco nacarado y en todos los dúctiles músculos de la cara. Pero ríen y sonríen, sobre todo, con los ojos. Y, cuando están tristes, o mimosillos, o cuando se enfurruñan, tampoco la mirada nos lo oculta. Y no hace falta que los ojos se pongan vidriosos, ni que derramen lágrimas, porque la gestualidad y su sola expresión ya conmueven y pellizcan el alma de cualquiera con una mínima sensibilidad.

En los ojos de los niños está la verdad, la más depurada y limpia verdad. Y es una auténtica pena que todo eso maravilloso que se halla en la mirada infantil, se vaya perdiendo con el paso de los años y la suma de vivencias. Hay, afortunadamente, quienes continúan demostrando al menos un propósito de no renunciar al destello de la mirada inocente, a la intención pura y límpida de quien se sitúa ante la vida y ante los demás sin apriorismos y de buena fe. Lo hacen por mor de la naturaleza y de su propia condición, o por un decidido propósito de contemplar las cosas como los más pequeñitos. Pero lo hacen. Y no se dejan vencer por la desesperanza, ni se entregan al desconsuelo, ni se enfadan con el todo por la parte, ni se abandonan a sentimientos tan nocivos como la envidia o el rencor.

Al final, mirar la vida como niños es un modo de cuidar y de cuidarse, de no enfermar, ni dañar, ni corromperse. Una medicina que está en cada uno de nosotros y que, para su expedición, requiere, únicamente, de voluntad y de un hilo de memoria con el que poder recuperar para el hoy y el ahora al niño de ayer.