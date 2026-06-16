Rock con alma propia en Ecos del Pacífico

Este sábado, en Ecos del Pacífico, el festival de la Asociación Juvenil AFA, he tenido dos buenas sensaciones. Por un lado, la potencia de esta segunda edición corrobora que es una iniciativa que va a prolongarse en el tiempo y, por otro, las actuaciones de Tocando Techo y Bulo me reafirman el buen momento que atraviesan las bandas de rock extremeñas. Todo ello con el espíritu de hermandad de ‘Pachi’ rondando a cada momento.

En medio de un verano anticipado, con un calor que podía cortarse con un cuchillo y un Parque Pacífico lleno, pero sin alcanzar niveles de asistencia inviables, el festival Ecos del Pacífico es un remanso de buenas vibraciones. El civismo de los espectadores fue palmario. Cuando Tocando Techo interpreta sus temas está claro que las letras llegan directamente al corazón. Están hechas con la ilusión y el mimo de quien se entrega al rock sabiendo que no es el camino fácil, pero sí el elegido. Alberto Pajares, Juan Jesús Espada, Ángel Cortes y Carlos Gómez están inmensos en el escenario. Suenan bien, contundentes y con ganas de triunfo. Destaco de sus temas ‘Mil historias’ y ‘Que os den por culo’, con unos versos nacidos de la experiencia personal sin duda.

Tras la banda novel cerró el festival Bulo, el proyecto musical de Lorenzo González y Woody Amores, dos músicos de la banda de Robe, y que en esta propuesta en solitario tienen todas las papeletas de llegar muy lejos con sus nuevos temas. Tras ellos hay mucha experiencia detrás que se sustancia en unos temas cuidados, excelentemente arreglados y con ese fuego que caracteriza a las bandas de rock auténticas. Sus nuevas canciones cautivan tanto por su letra como por su música. Hay mucho trabajo tras la propuesta de Bulo. Han triunfado en Madrid recientemente y por lo que se pudo ver en el escenario del Padre Pacífico este verano puede ser decisivo para la consolidación nacional de la formación. Me llamó poderosamente la atención su versión roquera de ‘Volar es para pájaros’ con música de Hilario Camacho, músico al que acompañó Woody, y letra del extremeño Pablo Guerrero. Saben transformar en rock todo lo que tocan.

Dos bandas, una emergente y otra en camino de consolidarse, que son espejo de los tiempos de oportunidad que vive nuestra producción musical regional. El mundo de la música, también zarandeado por la irrupción del algoritmo de Google, es complejo y está lleno de trampas, seducciones y peligros, pero algo me dice que Tocando Techo y Bulo van a transitar con aplausos por los corazones de muchos amantes de la buena música.