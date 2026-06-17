Más allá de la graduación

El viernes 12 de junio asistí a la graduación, fin de ciclo, después de una larga andadura escolar -desde 2013 a 2026- de un grupo de adolescentes, chicos y chicas, que emprendía la marcha del Colegio de Nuestra Señora de los Dolores de Guareña, en el que había trascurrido toda su enseñanza lectiva. A este evento asistieron padres, abuelos y alguna tía, como fue mi caso, de la delegada María. Me retrajo a muchos años atrás, cuando con su edad, ya iniciaba un futuro fuera de laescuela, del entorno más cercano de profesor- educador- familia. Pero sentí que aquello seguía ahí, que había cariño en esos/as profesores/ras y que las palabras de estos/as alumnos/as, dejaban ese Colegio, - su colegio- como su rango más cercano a la familia-; les decían hasta siempre.

Al margen de la indumentaria, que nada tenía que ver con tiempos pretéritos, desde luego, nosotros estábamos más cerca del mercadillo de los miércoles, que de la tienda on line, de las que todos parecían haberse surtido. Pero si había algo coincidente es, sin duda, el valor de la educación, la importancia de la solidaridad entre los compañeros- de hecho uno de los chicos tuvo un accidente y la clase fue una, para estar con el y que finalmente se graduara.

Me recordó algo del pasaje del Principito de Saint -Exupéry, cuando señalaba que el alma del niño que siempre va con todos nosotros no debe alejarse de lo que significa el valor de las cosas, no de lo que se ve, - en este caso la parafernalia del evento en sí- sino el valor de lo esencial. De lo importante que habían sido sus vivencias en el siempre complejo aprendizaje del conocimiento; y así relataron anécdotas, la caracterización de profesores y alumnos. Latían en todos estos adolescentes el mismo sentimiento que muchos años atrás tuve yo, cuando te enfrentabas a salir de la cuna educativa, al Instituto. Por lo que no éramos tan diferentes los de antes, con los de ahora. Indumentarias diferentes esencialidades las mismas. Lo que describía Max Scheler: el hombre es un callejón sin salida de la naturaleza, y es también una salida”.

Todos estos chicos y chicas, con sus profesores y profesoras parecían compartir el mismo sentimiento que se describía en el Principito cuando hablaba del valor de lo esencial en la “hermosa casa de ladrillos rosados con geranios en las ventanas y palomas en el tejado”.

Por ello, cuando, a veces, se trata de separar generaciones; y, especialmente, para denostar a una sobre la otra. He de reconocer que me sentí tan próxima porque al margen de las pizarras digitales, que en mi época ni existían y conocía; y la Inteligencia Artificial ya presente. El valor de la educación sigue apostando por lo esencial que es ser persona, que no es otra cosa que aprender para saber, saber para respetar y respetar para ser solidarios. No cabe mayor placer del aprendizaje que el de la reivindicación de uno/a mismo/a.