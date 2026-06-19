La aborrescencia, pensaba

Como Gil de Biedma, yo vine a llevarme la vida por delante. No como los aborrescentes—si me permiten el neologismo de ahora, hipnotizados por sus avatares digitales. Me miro en el espejo mientras pienso en ellos. Entonces constato que alguna arruga más surca el entrecejo. Ante la emergencia estética, me dispongo a leer el último ensayo de Alicia Valdés. Auge: género, juventud y extrema derecha. Voy buscando respuestas que alisen mi rostro. Los libros son el mejor hidratante para combatir los signos de la vejez. La autora comienza con una propuesta: analizar las estadísticas de votos en países donde ha ganado la extrema derecha, como Estados Unidos, para ratificar o desmontar la creencia de que los jóvenes son más conservadores que nunca. El porcentaje de varones jóvenes que votó a Trump no dista mucho de los hombres mayores que también lo hicieron. De modo que los chicos de ahora no son tanto más carcas que sus antecesores; si acaso, igual.

Que el malestar juvenil latente surja como respuesta reaccionaria a los avances feministas y sociales conquistados no queda tan claro. Según algunas encuestas, lo que más les preocupa es la precariedad económica y la sensación de falta de futuro. Pero las redes sociales —cuyos dueños saludan como Hitler para festejar sus victorias— tienden a amplificar discursos polarizados. Generar contenido de alto impacto emocional alimentando sentimientos de rabia, frustración, falta de sentido, o miedo está dando lugar a la proliferación de comunidades digitales radicalizadas.

No obstante, existen grietas por las que todavía entra la luz. Espacios como Punzadas Sonoras, de Paula Ducay e Inés García, me recuerdan que no hemos conocido otra juventud tan feminista y sorora como la de hoy. Escuchar a estas dos recién egresadas en filosofía proponer la conversión de los museos en lugares menos solemnes y más vivos, verlas glosar las obras de Annie Ernaux al completo, saberlas liderando su propio club de lectura, o haciendo crítica política sin estridencias, me devuelve cierto sosiego.

La realidad es que pocas generaciones han alcanzado la adultez sobre un terreno más dinamitado que el presente que cohabitamos. Jóvenes que no han experimentado otro panorama que la crisis económica, ética y las guerras internacionales. Una maraña de desastres ecológicos y sociales se cierne sobre sus futuros. Retos de una Agenda cuya solución hemos puesto en sus manos.

Quizás ni sean inherentemente tan malos como los pintan ni una promesa de salvación. Bastante harán si consiguen costearse un alquiler y salir adelante.