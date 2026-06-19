Con buena salud

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el pleno de la Asamblea, en una imagen de archivo. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

La salud de la Sanidad y de la Dependencia en Extremadura, es muy buena. Y lo es, porque desde el Gobierno de María Guardiola estamos trabajando para que así sea.

Y lo hacemos con hechos. Porque, mientras algunos intentan trasladar una imagen distorsionada de nuestro sistema sanitario, la Sanidad en Extremadura está siendo reconocida a nivel nacional.

La presidenta María Guardiola ha sido distinguida en los Premios de la Administración Sanitaria que otorga la prensa especializada de Redacción Médica.

Resulta curioso que, mientras algunos insisten en dibujar un escenario casi apocalíptico, los datos y los reconocimientos apunten exactamente en la dirección contraria. Será que la realidad tiene esa incómoda costumbre de desmontar ciertas relaciones.

Hablar hoy de Sanidad y de Dependencia en Extremadura es hablar de inversión, de planificación y de resultados. Solo en estos dos ámbitos, los presupuestos de 2026 contemplan 500 millones de euros más. No es una declaración de intenciones, es una apuesta tangible por reforzar los pilares del Estado del bienestar.

En Sanidad, esa apuesta se traduce en la mayor inversión en infraestructuras de los últimos años: la segunda fase del Hospital de Cáceres, el Hospital Don Benito-Villanueva, el nuevo paritorio del Materno Infantil de Badajoz. A ello se suma el refuerzo de plantillas, con 298 médicos incorporados desde 2023 y una cifra récord de 320 plazas de Formación Sanitaria Especializada.

Hemos implantado la jornada de 35 horas y continuamos reduciendo las listas de espera. Y lo hacemos trabajando en medio de un campo de batalla marcado por una huelga médica que tiene su origen en la falta de acuerdo a nivel nacional. Una huelga que, por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez, la están pagando los pacientes. Solo en Extremadura el impacto acumulado de esta situación alcanza ya los 276.403 actos médicos.

Dieciséis comunidades autónomas, de las diecisiete que hay, y de distintos colores políticos, no pueden estar equivocadas al pedirle a la ministra de Sanidad que retire proyecto de Ley de reforma del Estatuto Marco y se siente a negociar los representantes de los profesionales sanitarios, porque su propuesta cuenta con el rechazo de los profesionales sanitarios y de las comunidades autónomas.La ministra Mónica García debería hacérselo mirar.

Resulta difícil encajar estos datos en el discurso del deterioro en el que están empeñados los señores del PSOE y Unidas por Extremadura.

En Dependencia, el esfuerzo es aún más significativo si se tiene en cuenta la desigual infraestructura estatal. Extremadura asume el 75% del coste del sistema frente al 25% que aporta el Estado. Y, aúnasí, los resultados están ahí: más de 5.800 nuevas prestaciones, más de 3.200 nuevos beneficiarios, 25 meses consecutivos reduciendo listas de espera y una bajada de 79 días en los tiempos de resolución, situándose por debajo de la media nacional.

Y además este jueves hemos convalidado el decreto-ley para mejorar la atención a las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad, y se ha creado y desarrollado el Grado III de dependencia extrema.

Mientras el Gobierno de Pedro Sácnhez paralizó hasta en 48 ocasiones el proyecto de Ley ELA en el Congreso, el Gobierno de María Guardiola da una respuesta ágil y rápida a quién más la necesita

Este decreto permite acelerar los procedimientos, fijar plazos más cortos y garantizar que el Programa Individual de Atención se resuelva de forma más rápida y adaptada a cada paciente.

Después de todos estos datos ¿De verdad creen que la Sanidad y la Dependencia en Extremadura no va bien?

Quizás lo que no va bien es el empeño de la oposición extremeña en no reconocer los avances del gobierno de María Guardiola. Eso les hace mucha pupa.

Hoy, Extremadura cuenta con más recursos, más profesionales y más capacidad de respuesta.Y eso, aunque a algunos les incomode admitirlo, es lo que define un sistema que, efectivamente, disfruta de muy buena salud.