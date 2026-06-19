La herencia llega cada vez más tarde

Durante generaciones, la herencia fue mucho más que un simple traspaso de bienes. Representaba el relevo natural entre padres e hijos y una forma de trasladar recursos y oportunidades a quienes todavía tenían gran parte de su vida por construir.

Sin embargo, algo ha cambiado silenciosamente. Vivimos más años, gozamos de mejor salud y la esperanza de vida se ha ampliado de forma extraordinaria. Es una magnífica noticia desde el punto de vista humano, pero también está transformando la manera en que la riqueza cambia de manos entre generaciones.

La imagen puede observarse incluso en las monarquías europeas. Antiguamente, los herederos accedían al trono siendo jóvenes porque las sucesiones llegaban pronto. Hoy sucede lo contrario. La longevidad retrasa el relevo generacional durante décadas.

Algo parecido ocurre en muchas familias. Cada vez más personas reciben una herencia cuando ya han superado los cincuenta años o incluso se encuentran cerca de la jubilación.

Puede parecer un detalle sin importancia, pero sus consecuencias económicas son notables. No es lo mismo heredar a los treinta años que a los cincuenta y pico. En el primer caso, ese patrimonio puede facilitar la compra de una vivienda, reducir años de endeudamiento, impulsar un proyecto empresarial o ponerse a trabajar durante décadas en los mercados financieros.

Cuando la herencia llega más tarde, muchas de esas decisiones ya se han tomado. La vivienda suele estar comprada, la carrera profesional definida y los hijos cerca de su independencia económica. El patrimonio sigue siendo útil, pero su capacidad para cambiar una trayectoria vital es mucho menor.

Existe además un factor decisivo que los inversores conocen bien. El activo más valioso no es el dinero, sino el tiempo.Un euro invertido a los treinta años dispone de varias décadas para beneficiarse del interés compuesto. Ese mismo euro recibido treinta años después pierde gran parte de su potencial de crecimiento. La diferencia no depende solo de la cantidad heredada, sino del tiempo disponible para hacerla fructificar.

Esta realidad invita a reflexionar sobre la planificación patrimonial. En muchos casos, los padres acumulan bienes durante toda una vida con la intención de ayudar a sus hijos, pero esa ayuda acaba llegando cuando estos ya han recorrido buena parte de su camino económico.

Por ello, cobra cada vez más importancia estudiar fórmulas que permitan adelantar parcialmente la transmisión de riqueza mediante donaciones en vida o una planificación sucesoria ordenada. No se trata de renunciar a la seguridad, sino de buscar un equilibrio entre protección y utilidad.

La enseñanza final va más allá de las herencias. Nadie debería construir su futuro financiero esperando un patrimonio cuyo momento de llegada y cuantía son inciertos. La independencia económica sigue descansando en los mismos pilares de siempre: ahorro, inversión, prudencia y visión de largo plazo.

Las herencias pueden complementar un patrimonio; sin embargo, difícilmente pueden sustituir el esfuerzo necesario para construirlo.

Toño García es gestor de activos y divulgador financiero.