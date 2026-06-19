¿Quién no recuerda a sus maestras?

El pasado martes, al filo de cumplir los seis años, se graduó mi hija en el Colegio Público García Lorca de Mérida. Fue un acto precioso, fruto del esfuerzo colectivo de la comunidad educativa. Al verla recoger su diploma, buscando nuestra mirada con orgullo inocente, no pude evitar emocionarme ni dejar de recordar a mis maestras.

Aún hoy, en mi vida adulta, conservo el poso que dejaron en mí y en aquella última generación que cursamos la EGB en los años 90. Los niños y niñas graduados en la etapa infantil en estos días pertenecen a la generación de la pandemia. Bebés que vinieron al mundo para iluminar días tremendos en un planeta confinado y que no conocieron la sonrisa de sus seres queridos, ni el rostro completo de la sociedad, hasta que cumplieron un año.

Rememorar la labor de la comunidad docente en aquel tiempo tan complicado debe hacernos reflexionar sobre si alguna vez hemos otorgado a los profesionales de la enseñanza el imprescindible papel que desempeñan en la sociedad.

El mundo atraviesa un momento crucial, donde el auge de los extremismos, la polarización y la normalización de los discursos de odio se abren paso de forma estudiada, calando en la ciudadanía como lluvia fina.

Mirar a la escuela pública como un sistema capaz de producir cambios y generar ciudadanos libres, con conciencia crítica, sin reconstruir la dignidad de los docentes ni reforzar su rol como pilares de la cohesión social y la democracia, resulta egoísta por parte de los responsables políticos. Siento que lo hemos hecho algunas veces. Y aprender de otro tiempo es necesario; rectificar también.

El ejemplo de Finlandia nos revela una de las claves del éxito educativo: la altísima valoración social del profesorado y el respeto institucional a su labor. Allí, el docente es tratado como una verdadera autoridad social, civil y pedagógica, respaldada por la confianza de todo un país.

En España, los datos muestran realidades muy distintas y preocupantes, como los altos niveles de interinidad, la precariedad de muchos contratos y una falta de reconocimiento que mina la motivación. Muchos docentes encadenan años de inseguridad laboral y movilidad forzosa, condiciones que impiden consolidar un proyecto personal y profesional estable.

Atravesamos una época de preocupante orfandad moral, una crisis de valores que algunos aprovechan para mercantilizar el odio, levantar muros en las aulas y desmantelar el respeto a la diversidad. Frente a quienes pretenden inocular la sospecha sobre los centros educativos, imponer censuras parentales y quebrar la convivencia, la dignidad del profesorado debe erigirse como nuestra barrera de contención más sólida contra el fanatismo.

Nuestros maestros y maestras, profesoras y profesores no solo imparten contenidos académicos; enseñan a compartir, a respetar al diferente, a resolver conflictos mediante la palabra y a mirar el mundo con empatía. Son quienes guían a la infancia y a la juventud para aprender a pensar y para llegar a ser personas justas, tolerantes y libres.

Por eso, reforzar su dignidad significa garantizar plantillas suficientes, contratos estables y condiciones laborales dignas.

Se trata de un acto de justicia social, pero también de una inversión de futuro; el de nuestras hijas e hijos, el patrimonio más preciado que tenemos.

Isabel Gil Rosiña es portavoz del grupo parlamentario socialista de la Asamblea de Extremadura.