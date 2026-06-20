La cosa se llevaba gestando hace tiempo, y la primera vez oí ese palabro hace un año. “Extremestiza”, nos contó una profesora, antigua compañera de carrera. “Si Guardiola gana las elecciones, tendremos Extremestiza hasta en la sopa”. Ya se había ido preparando el terreno, con decisiones tan controvertidas como el desmesurado gasto de 650.000 euros para que el Premio Vargas Llosa se entregara en Cáceres, con el compromiso, una vez se llevó a cabo (y a pesar del fiasco en cuanto a público y repercusión) de que se volverá a entregar en nuestra ciudad.

Una vez renovada su mayoría, aunque con mayor peso de Vox, ya en marzo de este año se publicó en el DOE la modificación del Decreto 110/2022 (muy conocido por mis estudiantes, que han tenido que citarlo una y otra vez en sus TFMs) para incluir, en los cursos de 3º y 4º de ESO, la asignatura optativa de “Extremestiza: puente entre Extremadura y América”.

Y hace poco me enteré por mi hermana, que recibió un premio en Badajoz (¡enhorabuena, Susana!) de que, al contrario que en ediciones anteriores, la presidenta no asistía a la entrega, ya que justo ese día se encontraba en Medellín, pueblo natal de Hernán Cortés, anunciando a bombo y platillo la puesta en marcha de la Estrategia Estremestiza y el Instituto Internacional del Mestizaje, acompañada, cómo no, por Nacho Cano.

El acto, en semejante compañía, no podía ser más grotesco, y aunque no seamos fans de la presidenta, da grima y hasta duele verla en el papel de imitadora de Díaz Ayuso, como la prima pobre que imita a la rica, quedando en ridículo y dando vergüenza ajena.

Muchas veces he hablado de la necesidad de conocer mejor y reforzar los vínculos con Hispanoamérica, pero este no me parece el camino. Mientras se deja sin presupuesto a la Agencia Extremeña de Cooperación, se crea ese instituto del “mestizaje”, justo cuandosus aliados de Vox apuestan por la prioridad nacional y la pureza de la raza.

En lugar de Extremestiza, para mí hablaré de “Extremostaza”, como una salsa para hacer digerible esa salchicha o morcilla de chiringuito que, en lugar de dar empleo a idealistas solidarios, servirá de trampolín para negocios en las Américas de los afines al poder guardiolista, señoras y señoros que se pasearán por Perú, México, Colombia o Ecuador, con cargo a los impuestos de los extremeños, y esperarán que les aplaudamos.