Dimitir en el intento

A partir del próximo curso, desde septiembre, el colegio público de Cerro Gordo, en Badajoz, contará con un auxiliar administrativo que trabajará conjuntamente con secretaría y ejercerá otras funciones. También, en el turno de mañana habrá tres personas de limpieza (se incrementa una y media más). Este personal ‘sí’ tendrá funciones para poder abrir y cerrar puertas durante la jornada lectiva. Una de ellas ejercerá funciones de conserje. En la etapa de Infantil, aparte de los respectivos tutores, se contará con tres puestos a jornada completa y una y media de apoyo. En la etapa de Primaria, se incrementa otro docente más.

Este es el mensaje que el equipo directivo de este centro envió a las familias hace unos días para comunicarles que su decisión de dimitir en bloque no había caído en saco roto y que gracias a este anuncio -porque se quedó en anuncio- han conseguido que la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Badajoz adopten las medidas que venían reclamando y que, de no ser por su anuncio de dimisión en bloque, no les habrían concedido. Porque es una concesión en toda regla. No se puede ver de otro modo.

Antes de que el equipo directivo del colegio público de Cerro Gordo anunciase su decisión de dimitir, tanto la consejería como el ayuntamiento se enrocaron en sus posiciones. El equipo de gobierno municipal insistió en que no iba a poner un conserje, una figura que hizo desaparecer hace años de la Relación de Puestos de Trabajo del ayuntamiento, cuando María José Solana era concejala responsable de esta área. Una medida que generó controversia y numerosas protestas entre los responsables de los centros educativos, a quienes les complicaba la existencia la desaparición de un trabajador que se encargaba de controlar quién entraba y salía del colegio y ejercía funciones que quedarían huérfanas. Aunque existen ayuntamientos que contratan a los conserjes de sus colegios, el de Badajoz se mantuvo firme en su posición de que no es una responsabilidad de la administración local y ha seguido haciéndolo cuando el colegio de Cerro Gordo reclamó que necesitaba un conserje para vigilar sus accesos.

Ocurrió después de que dos niños de apenas 2 años se escapasen de las instalaciones y anduviesen perdidos (para los demás) por el barrio, sin que nadie se percatase de su ausencia hasta horas después. Cuando esto sucedió, ni la Junta ni el ayuntamiento quisieron dar una respuesta inmediata hasta comprobar qué había ocurrido (eso dijeron). Deben saberlo ya, porque esta semana han decidido que el colegio va a contar con más personal, incluido un trabajador de la limpieza que hará las veces de conserje. Esta fue la solución intermedia que se implantó cuando el conflicto con Solana.

El asunto de Cerro Gordo llegó incluso al pleno de la corporación municipal, donde el PP apoyó una moción del PSOE para pedir a la Junta que el colegio cuente con conserje. Esta semana nos hemos enterado de que finalmente lo tendrá y es un puesto que asume el ayuntamiento. Los demás competen a la consejería. Donde dije digo...

Ha bastado con que el equipo directivo anuncie su dimisión en bloque para conseguir lo que reclamaban. Un órdago en toda regla. Que tome nota el equipo directivo de Santa Engracia, el colegio de Los Colorines, que el próximo curso va a tener una maestra menos de Infantil. Que tome nota el equipo directivo del colegio Lope de Vega, donde el próximo curso se van a reducir las líneas de Educación Infantil y la reorganización supondrá pasar de seis a tres docentes en esta etapa. Que tome nota el equipo directivo en bloque del colegio Santa Marina, también de Badajoz, donde la Consejería de Educación va a eliminar la plaza de un maestro de apoyo de Educación Infantil para el próximo curso. Al parecer, hay más colegios que verán reducidas sus plantillas de docentes. Nueve en total, aunque la Junta no ha respondido a la pregunta de este diario. Si estos colegios quieren respuestas y, sobre todo, soluciones, tienen la senda trazada hacia Cerro Gordo.