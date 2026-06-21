Prospectivas

Hace algo más de una semana se presentó el último número de la Revista Alcántara. En esta ocasión contaba con un monográfico dedicado a las relaciones (más bien la visión desde Extremadura) que tenían los historiadores de la relación con América.

En el debate posterior, surgió, como era de esperar, el tema de Extremestiza. Hemos querido titular esta columna con el concepto “prospectiva”porque es una disciplina que analiza tendencias actuales y pasadas para explorar, imaginar y anticipar futuros posibles.

Y aquí de nuevo entran las derechas regionales, personalizadas en la Presidenta de la Junta. María Guardiola, cuando hizo el anuncio de creación del Instituto Internacional Extremestiza, declaró que Extremadura era una tierra de encuentro, de luz, de concordia y sangre compartida.

Pero no lo parece a tenor de las decisiones que está tomando. Si ya somos conscientes del olvido deliberado de que nuestra propia Comunidad Autónoma se beneficia de ayudas procedentes de otros territorios europeos, aumentamosesta sensación, aún más, al renunciar a la reciprocidad y a la solidaridad entre pueblos como valores fundamentales.

Es de sentido común pensar, analizando el conjunto de datos ( y no sólo los que interesa a la extrema derecha), que con la cooperación internacional ganamos todos y no pierde nadie. Anulándola, perdemos todos.

Ya lo repetíamos en mensajes anteriores y ha quedado demostrado, fundamentalmente tras la visita del Papa a Canarias: hay una incompatibilidad entre el credo católico y el mensaje xenófobo de estas derechas. Si no es suficiente, valga también el ejemplo práctico de lo que se encontró en el encuentro que tuvo con trabajadores y beneficiarios de la labor de Caritas con los inmigrantes. Ahora con sus políticas les van a dejar abandonados.

Los dirigentes extremeños del PP y VOX ( y por ende sus votantes) sabrán… será curioso ver la cara de la Presidenta de la Junta el 8 de septiembre en el monasterio de Guadalupe.

Soy conscientes de que un porcentaje elevado de los extremeños han validado el actual Gobierno. Y lo respeto. Del mismo modo tengo claro que la acción política está organizada por los programas electorales y los acuerdos firmados en los pactos entre partidos para llevar a buen puerto un Gobierno. Esa es la ideología y el compromiso que se adquiere con la ciudadanía. Pero eso no obsta para que insista que me parece que son medidas y decisiones injustas y perjudiciales para la imagen que hasta la fecha se tenía de Extremadura. El tiempo pasará y la Historia juzgará.