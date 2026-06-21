Trump, Zapatero y Peinado

El mundo anda revueltísimo porque a algunos gerifaltes de hogaño parece que les falta más de un tornillo y a otros les sobra maldad, crueldad y chulería. En Evianse han reunido los poderosos y todavía sorprende que le rían las gracias a Trump, el mismo payaso anaranjado de siempre cada vez con más años, pero con la misma verborrea diarreica. Llega tarde a la reunión con los líderes que le esperan resignados y, cuando se presenta, bromea con que ha llegado el jefe y todos le ríen lahumillación. Al parecer se ha peleado con Meloni, que, por mucho que sus adoradores, como la ministra Morant, hayan querido presentar a Sánchez como el único que se opone al americano, es otra mentira más. La italiana tampoco le dejó sus bases, que se puede ser de derechas, y tener sentido común. La líder no está dispuesta a tolerar la mala educación de Donald, como sí le tolera Macron, aunque algunos creen que eso es por prudencia, estrategia o sentido de estado, y se agradecería que alguien pusiera a ese energúmeno maleducado en su sitio.

Por eso resulta espantoso que el único que hasta ahora lo haya logrado haya sido el régimen iraní, compendio de todas las atrocidades que se puedan cometer. Pero ahí está ese tratado del fin de la guerra que no ha conseguido echar a los ayatolás, pues cada vez tienen más sojuzgado a su pueblo y encima les concede una ayuda económica para su reconstrucción. Los mismos republicanos saben que esto es una derrota en toda regla. Veremos si tiene consecuencias.

Aquí, en España, algunas mentes privilegiadas socialistas han visto en Trump la defensa perfecta ante el carajalde Zapatero. Y así , aprovechando la nula simpatía que despierta el antipático personaje, se refugian en una fantasiosa confabulación trumpistacontra el simpático expresidente. Un poquito por los pelos esta la cosa traída. Que son hasta capaces de sostener que Trump se cartea con Peinado, pues no olviden que al que sí tiene verdadera tirria el americano es a Sánchez, y la imputación de Begoña va a ser, esa sí, cosa suya.