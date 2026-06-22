Las cruces del viaje

Se parecía, el pasado día 8 de junio la Cámara Baja del Congreso de los Diputados, a la Cámara de los Comunes inglesa, por lo apretaditos que se encontraban nuestros políticos en los escaños para poder, todos, escuchar al Santo Padre lo que les tenía que decir. ¡Qué maravilla de sesión! El Sumo Pontífice les dijo, sin cortapisas, absolutamente todo lo que les quiso decir, y los representantes del pueblo escucharon todo lo que quisieron escuchar, porque los siete minutos largos de aplausos al Papa, demostraban que todos estaban de acuerdo con lo que dijo.

Todos, los de la izquierda y los de la derecha, los ultras de ambos bandos, los independentistas, nacionalistas y regionalistas, los centristas, e incluso los de Bildu parecían beber los vientos por León XIV, vientos que el aire transportaba por cada uno de los rincones de la sala. Vientos que parecía que iban a traer un nuevo comportamiento en el quehacer diario de nuestros diputados. Aquel largo aplauso parecía prometer un cambio en su actitud, pero aquello fue una quimera, una ilusión que duró menos que dura la alegría en la casa del pobre.

Faltó poco tiempo para ver a nuestros representantes en la siguiente sesión de control al Gobierno para entender que los sabios consejos del Santo Padre, no les habían servido para nada. Les habían entrado por un oído y les habían salido por el otro, sin parase en medio a recapacitar un poco. Los dardos violentos que se lanzaban mutuamente el Presidente y el Jefe de la Oposición eran igual de violentos y más afilados aún. Las palabras del Papa habían caído en terreno pedregoso, como aquella semilla del sembrador.

Supongo que al Papa le informarían de lo que había sucedido en el Congreso durante su estancia en la Ciudad Condal. Posiblemente se lo esperara, como sin duda esperaría la gran solemnidad y majestuosidad con que le recibieron en Cataluña, en la Sagrada Familia. Fue un espectáculo increíble y un magnífico homenaje a su creador, aunque la mayor preocupación de la catalana y diputada Míriam Nogueras fuera que el Papa hablase catalán en Barcelona, y se aferró al Santo Padre para decirle que debía hablar en el idioma de la nación que visitaba, aunque ella mismo se lo pidió en inglés, supongo que por eso de que el castellano le da más miedo que una cruz a la niña del Exorcista.

Es una pena que el ansia desmedida de los independentistas enturbie la inmensa grandeza del acto celebrado en el impresionante edificio de la Sagrada Familia. No entiendo que en una comunidad donde tienen el privilegio de hablar dos lenguas, el castellano y el catalán, obliguen al Santo Padre a hablar un poco de catalán, con un acento bastante macarrónico, como es natural, cuando todo el mundo allí entiende y habla perfectamente castellano. Afortunadamente la policía logró descubrir a unos pocos del coro, aleccionados por Puigdemont, que estaban dispuestos a hacer un poco de política en tan piadoso acto y a pesar del Papa, desplegando unas esteladas que escondían bajo las partituras de la música.

Mientras tanto, la Gran Cruz de Jesús esperaba la bendición del Sumo Pontífice. La gran Cruz de una iglesia que más se acerca al cielo. Cruz a la que no pudo el propio Gaudí resistirse a mirarla con gran humildad desde las estrellas. Dos días después, León XIV, en Tenerife, bendecía otra Cruz. Ésta no era tan magnífica. Era la Cruz de los cayucos, hecha de trozos de madera vieja y mucho menos impresionante que la Cruz de Jesús, pero seguro que, a pesar de todo, fue, con mucho, la que más conmovió al sucesor de Pedro.

Ramón Gómez Pesado es exdirector del IES Ágora de Cáceres.