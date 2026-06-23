Edificante, y mucho

Se sabía que el oficio de juez consiste en aplicar la ley y el de policía, en hacer que se cumpla. Se sabía como se sabe que, para los políticos, un juez aplica la ley objetivamente cuando no les perjudica (o, lo que es lo mismo, si no beneficia al rival) y la aplica subjetivamente cuando no les beneficia (o, más de lo mismo, si no perjudica al adversario). Pero léase ahora esto, es decir, el motivo del juez Juan Carlos Peinado para retirar el pasaporte a la esposa del presidente Pedro Sánchez: «Lo que no cabe duda es que esos agentes [los policías que la acompañan y custodian] pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga [la de Begoña Gómez]». Interesa el arranque: «Lo que no cabe duda». Esa certeza.

Se sabía también que quizá haya jueces y quizá haya policías que incurran en prevaricación y en quebrantamiento de medidas cautelares, respectivamente (¿a qué, si no, los artículos 446 y 468 del Código Penal, también respectivamente?). Lo que es una novedad, sin duda, es que un juez cuestione a los policías, sin ser ellos los encausados. Y cuestionar parece poco, aunque no quizá para los sindicatos policiales, que hablan de insinuación (¿insinuación, lo que no cabe duda?). Lo que ha hecho el juez Peinado es insultar. Ha insultado a los policías, su profesionalidad, al afirmar en su auto que no cabe duda (no le cabe duda a él) de que puedan ser precisamente los propios policías quienes faciliten la fuga. No será prevaricación judicial, pero es calumnia.

Ayer, con el voto de calidad de la presidenta María Isabel Perelló, el Consejo del Poder Judicial acordó abrir un expediente disciplinario contra el juez Peinado. Mañana, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno dirá que una parte de la justicia acosa a su familia. En el caso del juez, será una infracción considerada como falta grave por descalificar a la Policía. En el caso del presidente, será la insistencia en la idea de una conspiración para derribar al Gobierno, la cual refuerzan las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez. Todo muy edificante.

Peinado dice que la policía. Sánchez, que la justicia. ¿Se sabía que «prevaricar» no es, coloquialmente, cometer delito de prevaricación, según la RAE, sino «desvariar», según la acepción tercera de su diccionario?