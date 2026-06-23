Extremadura ante su gran oportunidad

La primera vez que vi al empresario Ismael Clemente fue precisamente en un encuentro organizado por Activos, el vertical de economía de nuestro grupo editor Prensa Ibérica. Desde entonces mi interés por él ha ido in crescendo. El pasado sábado en el XXXIX Concurso Nacional Hispano-Luso de Albañilería Chinato tuve la oportunidad de conocerle personalmente. Estaba feliz en el pueblo de su padre, donde recibió el cariño de sus paisanos.

Lo primero que me sorprende es que habla muy claro. Maneja datos y fechas con gran soltura en el escenario. Vehemente en la defensa de sus intereses, pero siempre en un tono educado y conciliador. A Malpartida de Plasencia había ido a “hablar de su libro”, pero lejos de aburrir, despertó la curiosidad de los asistentes, que le preguntaron de todo. Él respondió sin pelos en la lengua y creo que destila una transparencia inusitada. No es un vendedor de humo, ni parece que sus proyectos vayan a desaparecer en la niebla de los días como desgraciadamente sucede.

Dijo que los mitos y los bulos se combaten con ciencia. Sobre el proyecto de centro de datos que prepara en Navalmoral de la Mata se están esparciendo muchas opiniones y clisés. No sé si bienintencionadamente o no. Lo cierto es que cada vez que hay un proyecto industrial potente en la región sale una plataforma en contra. Sé que en una reciente reunión de un grupo contra su centro de datos se personó y rebatió todas las alegaciones que se le hacían. Pocos empresarios tienen este arrojo y esa confianza.

Ismael afirma que el gasto de agua de su centro de datos es cero y que creará puestos de trabajo locales. Concluyó que quienes realmente gastan energía de un centro de datos son los usuarios de nuevas tecnologías. O sea, cualquiera de nosotros cuando consultamos una red social o vemos la televisión con nuestros dispositivos móviles. El tiempo dará o quitará razones. De momento, Ismael Clemente habla de la gran oportunidad que para una comunidad excedentaria de energía como Extremadura suponen estos centros de datos. Abrió una ventana a la esperanza.