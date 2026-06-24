La fascinación por el mal

24 años de prisión a Ábalos y 19 a Koldo García. Poca broma. Y, por si fuera poco, el Supremo premia la colaboración de Aldama eximiéndolo de pasar por la cárcel. El mensaje para que determinadas personas (Leire Díaz, Julito Martínez, Gertrudis Alcázar) delaten a sus colaboradores no puede ser más elocuente.

No sabemos qué rumbo tomarán los juicios de David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero y sus hijas, etc., pero intuimos que la cosa no pinta bien. Y a todo esto, seguimos escuchando a muchos decir que las ratas comienzan a saltar del barco cada vez que alguien del entorno sanchista emite alguna pequeña crítica (más cínica que sincera).

Esto es lo que más me llama la atención de este thriller de Netflix en que se ha convertido la política española: la insistencia de muchos en hundirse en el fango junto a un grupo de políticos de medio pelo que han usado el poder para su propio beneficio, y que, según el TS, comenzaron a planear sus fechorías en los tiempos tempranos del Peugeot/Mercedes. Políticos, fiscales, abogados del Estado, periodistas, presentadores… Rara vez un Gobierno en Europa había cruzado tantas líneas rojas, y rara vez hubo tantas personas sujetándolos hasta el cochambroso final.

No, las ratas no están saltando del barco: están aguantando con la abnegación y el masoquismo que no tuvo el capitán Francesco Schettino, aquel que a primeras de cambio se lanzó a un bote para, una vez a salvo, ver tranquilamente cómo se hundía su barco.

En su análisis sobre la banalidad del mal, Hannah Arendt nos enseñó que muchos individuos que caen en las redes del mal no son monstruos conscientes, sino personas a priori normales que se atan a la maquinaria de la obediencia y la rutina y encuentran en el mal una fascinación irresistible a la que no quieren o no pueden renunciar.

Monstruos o simples gregarios, sin su ayuda no habríamos llegado a esta degradación institucional.