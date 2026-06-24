Volver a lo primario

En tiempos de incertidumbre y vacío los humanos nos agarramos siempre al clavo de lo más primario. Es vieja ley de vida. Hay guerreros como castillos que, en las fatigas de la muerte, llaman con desconsuelo a la madre. Cuando la pena nos puede buscamos refugio en los afectos antiguos, en los rincones de la memoria, en el placer orgánico del sueño... Frente al desconcierto reinante, el populismo de derechas nos vende la defensa fiera del terruño, la familia, la tribu, la patria, la tradición milenaria, el Dios primero; y el de izquierdas el paraíso sostenible, el aliento fraterno del pueblo, la camaradería de barrio, el retorno a la naturaleza, la pureza del indígena…

Suena estrambótico, pero no sé si todo esto tiene algo que ver con la proliferación de animales domésticos. Según este mismo periódico, hay más mascotas en los hogares extremeños (unas 420.000) que habitantes en la provincia de Cáceres, y más, muchísimas más que niños y niñas censados en la región. No es raro. Criar perros, gatos y otros adorables bichitos parece un proyecto familiar mucho más simple y natural que convivir con personas (cada vez hay más gente sola viviendo con animales). Tal vez la comunicación no sea especialmente rica (aunque sí satisfactoriamente unidireccional: el perro siempre te da la razón y su apoyo es tan incondicional como el de una madre), pero para llenar ese hueco siempre tienes a las redes, la susurrante voz de Alexa o – en caso de apuro – al psicólogo de guardia.

Alguien podría objetar que esta afición por cultivar el vínculo con los animales no casa con el castizo apoyo a la tauromaquia o la caza que mantiene una amplia porción de ciudadanos. Pero para mí que todo cuadra. Desde la perspectiva paleo tribal del populismo conservador, perros y gatos siempre han sido fieles servidores del hombre, el toro una bestia a sacrificar, y las alimañas del campo una diana sobre la que demostrar las capacidades del intrépido cazador que primariamente somos. Caza, sacrificio de bestias, retorno a la familia (aunque consista en criar cachorros) … Todo esto (que me perdone Robe Iniesta) significa «volver a lo primario». Como también la persecución de brujas feministas, lo conversión de los inmigrantes en chivos expiatorios o el rechazo a la cooperación internacional – ¿qué más humanidad que la de mi tribu… y mi perro? –.

Creo, incluso, que este somero análisis sobra. El anti-intelectualismo es otra condición de la vuelta a lo puro, virgen y ario. Pensar poco es el camino de retorno al paraíso (perdido, ya saben, por la sed de saber que inoculó la serpiente en – ¡benditos indígenas! – Adán y Eva). Para ser buenos, justos y felices no hace falta darle a la cabeza, sino solo tener buen corazón, una firme voluntad y una fe ciega en lo que nos ha sido revelado por Dios, la Historia o sus respectivos profetas. «Ora et labora (et spectarefútbol)». Así que ya saben: muera la inteligencia y vivan los ladridos, los tiros, los toros y la Pachamama que nos parió. ¡Carajo!