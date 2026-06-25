El relato antes que la toga

Imagen de una persona manipulando la balanza de la justicia. / Cedida a El Periódico Extremadura

Decía Aristóteles que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Una definición sencilla que hoy parece haber quedado sepultada bajo toneladas de tertulias, redes sociales y opiniones instantáneas. Vivimos tiempos en los que ciudadanos de todos los colores son juzgados, condenados y ejecutados públicamente antes incluso de que un tribunal haya comenzado a estudiar los hechos.

Los romanos, bastante más sensatos de lo que solemos reconocer, entendieron que acusar, gobernar y juzgar debían ser funciones distintas. De esa convicción nació la separación de poderes, un sistema imperfecto, sin duda, pero mucho más fiable que la plaza pública convertida en tribunal permanente.

Sin embargo, la verdadera batalla ya no se libra en los juzgados. Se libra en el relato. Lo importante no es tanto demostrar qué ocurrió como conseguir que la opinión pública crea una determinada versión de los hechos. Las sentencias judiciales tardan meses o años, las sociales apenas necesitan unos minutos.

En la Atenas clásica existían los sofistas, capaces de defender una cosa y la contraria con idéntica convicción. Hoy dejaríamos en pañales a nuestros amigos atenienses, pues se defiende o ataca el mismo hecho dependiendo del momento y de la persona. Basta un vídeo de treinta segundos, un titular oportunamente recortado o un mensaje viral para transformar una sospecha en certeza colectiva y una opinión en verdad revelada.

Ya advertía Maquiavelo que la percepción resulta casi tan importante como la realidad. Algunos parecen haber convertido esa reflexión en programa político. Si una resolución judicial favorece a los propios, se presenta como prueba irrefutable de la fortaleza del Estado de derecho. Si perjudica a los propios, aparecen conspiraciones, intereses ocultos y jueces sospechosos. La independencia judicial suele ser una virtud admirable mientras coincida con nuestras expectativas.El resultado es una sociedad dividida en bandos donde cada cual dispone de sus propios expertos, sus propias verdades y sus propios culpables.

Nadie discute el derecho a opinar sobre las decisiones judiciales. Lo preocupante es cuando el juicio mediático pretende sustituir al judicial. Decía Séneca que pocas cosas hay más injustas que una justicia tardía. Quizá hoy habría que añadir que pocas resultan más peligrosas que una justicia reemplazada por el aplauso o el abucheo.

Porque cuando la verdad importa menos que la versión más conveniente, la toga termina perdiendo frente al relato. Y cuando el relato ocupa el lugar de la justicia, dejamos de buscar hechos para limitarnos a elegir bando. Ahí comienza el verdadero problema, cuando a Temis, la titánide griega, le quitamos la venda, cargamos su balanza y afilamos solo uno de los filos de su espada.

Al final, la diferencia entre la toga y el relato es sencilla. La toga pregunta qué ocurrió. El relato pregunta a quién beneficia la respuesta. Y cuando una sociedad deja de interesarse por la primera cuestión para obsesionarse con la segunda, quizá no estemos asistiendo a una crisis de la justicia.

Quizá estemos simplemente ante un concurso de relatos. Lo inquietante es que algunos escriben la última página antes de empezar el libro y luego exigen a la realidad que no se salga del guion.