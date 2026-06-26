De las crisis se sale cooperando.

Los devastadores terremotos que han sacudido Venezuela en las últimas horas han dejado tras de sí muerte, destrucción y una incertidumbre que todavía tardará días en cuantificarse.

Decenas de personas han fallecido, cientos permanecen desaparecidas y miles de familias necesitan ayuda urgente para sobrevivir.

Ante tragedias como esta se pone a prueba el compromiso de las instituciones con la cooperación internacional. La solidaridad no consiste en lamentar lo ocurrido a golpe de tuit cuando las cámaras enfocan una catástrofe; la solidaridad es disponer de herramientas, recursos y voluntad política para ayudar cuando más se necesita.

Y es precisamente ahí donde Extremadura ha sufrido uno de los mayores retrocesos de su historia democrática.

El Gobierno de Guardiola, con el inestimable concurso de Vox, ha decidido desmantelar la cooperación internacional extremeña, una decisión política consciente que ha reducido el presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) de más de 11 millones de euros a menos de 3 millones. Hablamos de una caída de casi nueve millones de euros que deja esta política reducida al 0,03% del presupuesto de la Junta.

La AEXCID ha quedado prácticamente paralizada. No habrá nuevas convocatorias de ayudas, numerosos proyectos han quedado bloqueados y la propia estructura de la Agencia se encuentra desactivada, sin dirección y sin capacidad real para desarrollar la labor que durante años la convirtió en una referencia en España.

Conviene recordar qué significa exactamente destruir la agencia de cooperación. Significa renunciar a responder ante emergencias humanitarias como la que hoy vive Venezuela. Significa abandonar programas que permitían colaborar con agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias sobre el terreno para llevar alimentos, refugio o atención sanitaria a poblaciones afectadas por desastres naturales. Significa, en definitiva, dejar de estar al lado de quienes más lo necesitan.

Hace apenas tres años, la Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional. Todas las fuerzas políticas entendieron entonces que la cooperación era una política estratégica y un motivo de orgullo colectivo. Porque la cooperación nunca ha sido dar lo que nos sobra, sino compartir una parte de lo que tenemos.

Extremadura conoce bien el significado de la pobreza, de la emigración y de la desigualdad. Quizá por eso construimos una política de cooperación reconocida y respetada que proyectaba una región solidaria y comprometida con los Derechos Humanos.

Y lo que ha hecho el Ejecutivo de Guardiola es desmontar esa arquitectura pública pieza por pieza, debilitando una herramienta que daba sentido a la política exterior de Extremadura, una decisión ideológica con consecuencias reales sobre vidas humanas.

Cuando se recorta la cooperación, se recorta también la capacidad de respuesta, la credibilidad institucional y la presencia de la región en el mundo.

Hoy PP y Vox han decidido que todo eso es prescindible.

Mientras el mundo contempla con angustia los terremotos de Venezuela, conviene recordar que la solidaridad no se defiende con apoyo y cariño en una red social; se defiende con presupuestos y con decisiones políticas.

De las crisis se sale cooperando.