Levántate de la silla, abandona tu casa

Era Madrid, pero el calor parecía extremeño. Entré a comprar una botella de agua en uno de esos bares de franquicia que se propagan con facilidad por los centros de las ciudades. Dos señoras aguardaban su turno para ser atendidas sentadas en sendos taburetes, visiblemente apaleadas por la losa térmica. Una pidió una coca cola, por favor, y la compañera añadió que ella no tomaría nada. Sin mirarla a la cara, el camarero le ordenó que se levantara, entonces, de la silla. Enmudecí.

Me alejé del escenario como quien acaba de discutir y masculla las frases más cortantes una vez el otro se ha largado en actitud triunfal. El mosqueo duró, pero se fue disolviendo según avanzaba el día y constataba en mis propias carnes que la hospitalidad, en ciertos trabajos, es sólo un protocolo.

Necesitaba perderme un rato entre los libros de la Cuesta de Moyano. Entablé alguna conversación y no desperdicié la ocasión de recomendar a un tendero que debía colocar las obras de autoras a la vista y no en la segunda fila, por detrás de un montón de señores que conocerá Perry, si acaso. Qué poca visión de negocio.

Lejos del oasis literario, resultó imposible encontrar un Cabify que tuviera silla para mi hija. En otro artículo hablaré de la exclusión descarada de la infancia en esta sociedad que, supuestamente, tanto vela por sus derechos. Habíamos pagado cincuenta euros por día y medio en un garaje de mala muerte para estacionar el coche. Por supuesto, había que amortizar la estafa, si es que eso se puede. Aunque para estafa la de Maricarmen, pensé.

Y es que las ciudades grandes muestran síntomas graves del atropello a nuestros derechos que supone vivir en un capitalismo rampante. Madrid es la inversión de cara limpia para la visita del Papá, pero también es Maricarmen de 86 años amenazada con ser desahuciada, porque el bloque donde vive desde siempre se ha vendido a un fondo buitre. De pertenecer al Retiro, con sus médicos, sus comercios y sus rutinas; puede pasar a verse —en el mejor de los casos— encerrada en una residencia contra su voluntad y sin pensión a su disposición si no nos unimos, lo denunciamos, y entre todos y todas lo paramos a tiempo.

El indómito centro es solo un ejemplo de la deshumanización creciente en las capitales. Escaparates en venta para el mejor postor. Lugares abarrotados de gente que no vincula. Protocolos ciegos diseñados para convertirnos en absurdos clientes, seres diluidos: una parte ínfima y móvil del decorado.