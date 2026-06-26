Con mucho Orgullo

Banderas del Orgullo LGTBIQ+ colocadas en la fachada del Ayuntamiento de Cáceres. / E. V. V.

Así nos sentimos y así lo celebraremos este domingo 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI. Estas una fecha para celebrar los avances conquistados, pero también para reafirmar un compromiso firme con la libertad, la igualdad y la convivencia.

Desde el Grupo Parlamentario Popular de Extremadura queremos dejar claro que la defensa de los derechos del colectivo LGTBI no admite ambigüedades ni retrocesos.

En Extremadura, la presidenta María Guardiola, ha blindado las políticas de igualdad y diversidad. Y no son solo palabras, son hechos, porque en Extremadura se garantiza que los derechos conquistados no solo se mantengan, sino que se desarrollen y se fortalezcan.

La Ley LGTBI de Extremadura nació bajo un gobierno del Partido Popular, y como padres y madres de esa ley, asumimos la responsabilidad de defenderla, aplicarla y avanzar en ella.

Los derechos del colectivo no tienen colores. No pertenecen a ningún partido ni pueden utilizarse como herramienta de confrontación. Son, y deben ser, una bandera de todos.

Frente a quienes intentan apropiarse de estas reivindicaciones para hacer un uso partidista, desde el PP huimos de esa lógica que solo pretende dividir. La igualdad no se negocia ni se instrumentaliza.

Bajo la bandera del Orgullo caben muchas formas de sentir, de vivir y de expresarse. Esa pluralidad es una riqueza que fortalece nuestra sociedad. Pero solo hay una forma de convivir, y es desde el respeto. La libertad no se negocia. La convivencia no se utiliza como arma. Y los derechos no se reparten en función de intereses políticos.

Somos conscientes de que aún queda camino por recorrer. Persisten situaciones de discriminación, de señalamiento e incluso de violencia hacia personas LGTBI. Negar la LGTBIfobia sería tan irresponsable como negar otras formas de violencia. Por eso, el compromiso del Partido Popular es claro: seguir trabajando para que la igualdad sea real y efectiva.

Defendemos una Extremadura donde nadie tenga que justificarse por ser quien es. Donde cada persona pueda vivir, pensar y amar libremente, sin etiquetas ni imposiciones ideológicas. Rechazamos una sociedad fragmentada en compartimentos estancos, donde se pretenda clasificar a los ciudadanos en función de su orientación o de sus ideas políticas. Cada persona es, ante todo, una persona libre.

La diversidad no es un problema. La diversidad es una fortaleza. Y los actos del Orgullo, que se celebran en pueblos y ciudades, son espacios de convivencia que enriquecen nuestra vida como extremeños. Son una expresión de una sociedad madura que avanza sin miedo.

Frente a quienes intentan dividir y generar enfrentamiento, defendemos una Extremadura unida en el respeto y en la libertad. Una tierra orgullosa de lo que es, todos los días del año.

Ese es el compromiso del Partido Popular. Esa es la Extremadura que defiende María Guardiola. Y ese es el espíritu que, con mucho Orgullo, celebramos y reivindicamos.