305 medidas para mejorarlo todo

El otro día mi hijo Ibor con sus tiernos 8 años me hizo una reflexión que me dio mucho que pensar: “mamá ¿y si explicas lo que tú harías en vez de quejarte todo el rato?” Creo que no les tengo que decir que esa sencilla frase me desarmó por completo porque tiene toda la razón y porque yo no me canso de explicarles que construir un pensamiento, una idea, una propuesta es mucho más complejo y requiere mucho más esfuerzo que criticarla o destruirla. Por eso también les digo que no se puede decir tan a la ligera no quiero ir o no quiero hacer eso y que hay que intentar ser constructivos y positivos.

Y precisamente de eso van las enmiendas al presupuesto, de mostrar que hay una alternativa para gestionar lo común, lo que es de todos y todas aunque con las limitaciones de un presupuesto que viene ya marcado de serie por las derechas y es necesario enseñar que se puede invertir el dinero público de otra manera.

Nosotros tenemos claro que la gestión de lo público es una prioridad y por ello planteamos que hay que ampliar las plazas estructurales para personal sanitario y no caer en la fórmula de privatizaciones y peonadas que se llevan un gran bocado del presupuesto destinado a sanidad y tampoco están mejorando las listas de espera ni facilitando que tu médico de cabecera te atienda en 48 horas.

Nuestra educación pública también necesita más inversión para así poder bajar drásticamente las ratios y mejorar con ello la calidad educativa, mejorar la atención a las necesidades especiales para hacer una escuela más inclusiva y fortalecer la educación infantil de 0 a 3 en las escuelas públicas. También creemos que acondicionar adecuadamente las aulas extremeñas debería ser una absoluta prioridad. Por supuesto, es necesario afrontar con determinación la homologación salarial tan demandada por los docentes, es algo tan de justicia como permitir que los interinos que han trabajado 165 días puedan cobrar el verano y puntuar como sucede en otras comunidades y acabar con este agravio comparativo tan injusto. Como injustos son muchos sueldos públicos que no sólo no llegan a la media estatal es que hay profundas diferencias entre categorías en la misma administración pero en distintas consejerías.

Las infraestructuras extremeñas siguen siendo deficitarias y por eso proponemos que al menos se estudie la posibilidad de impulsar un modelo de trenes de cercanías como permite nuestro estatuto de autonomía.

También planteamos que los sueldos de diputados y altos cargos deben rebajarse un 10%, no tiene sentido que cobremos muy por encima de la renta media extremeña. A esta propuesta estoy segura que los diputados de VOX votarán a favor ya que han venido para acabar con los privilegios de la casta política, ¿no creen?

No somos ingenuos y sabemos que nuestras políticas de apuesta por lo público necesitan venir acompañadas de un modelo fiscal que recaude de manera justa y progresiva y que esté lejos de premiar a los grandes tenedores de vivienda, herederos y eléctricas a quien hay que crujir a impuestos y no a las familias trabajadoras.

Es evidente que ni estas ni ninguna de nuestras 305 enmiendas serán aprobadas, pero nuestro trabajo está hecho y consiste en mostrar que existe un modelo distinto que pone las necesidades de la gente en el centro.