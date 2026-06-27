Tiempos heroicos

Hace unos días, este periódico dedicaba una crónica a la última clase de José Hinojosa Durán (Granja de Torrehermosa, 1966) en el CEPA de Cáceres, donde trabajó en los últimos años, aunque antes impartió clases de Historia, bastante tiempo, en el instituto de La Roca de la Sierra, y en otros.

Enlazando con su jubilación, estos días pasados, Pepe, como lo llamamos sus amigos, caso único de profesor muy querido por sus alumnos, gran investigador (pese a lo difícil que lo tienen los docentes de secundaria para investigar) y dinamizador cultural (con el GEHCEx, Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura, impulsado por él), ha presentado, primero en Zafra, y luego en Almendralejo, su libro El Partido Comunista de España en Extremadura durante el Frente Popular. República y Guerra, con el que obtuvo el Premio Arturo Barea, que ya va por su segunda edición, y que presentó anteriormente en Cáceres, Mérida y Montijo.

Tenía el libro desde hace un par de meses, pero no lo había comenzado, esperando a tener más tiempo libre. Daba por descontado el rigor y exhaustividad de la investigación, pero no esperaba que fuera una lectura tan amena y vibrante.

Y es que la breve historia del nacimiento y auge del PCE en Extremadura es una historia épica, de una región que era muy distinta a la de hoy, con más población, aunque más pobre, pero más joven. El 40 % de los habitantes de la provincia de Cáceres tenía menos de 25 años (hoy es el 20 %), y esos jóvenes tenían ganas de cambio.

Los inicios del PCE en Cáceres no se dieron en la capital, sino en Aldea del Cano, que por entonces no era tan aldea, pues tenía 2.200 habitantes (hoy tiene 600). El auge del PCE se dio sobre todo a partir de la victoria del Frente Popular.

El 1 de mayo de 1936, el PCE inauguraba (con un baile) su sede cacereña en el número 7 de Ronda del Carmen, y la primera conferencia provincial fue el 19 de julio, siendo interrumpida por la sublevación de militares y fascistas.

El libro está recorrido por hitos como la creación de semanarios como La Conquista del Campo, publicado en Cáceres, o Extremadura Roja, en Badajoz, y describe una vida política apasionante hasta en sitios como Alía, el único pueblo de la provincia de Cáceres que permaneció en la República. Termina con la derrota republicana, que conllevó un fin trágico para muchos, y malo para todos.