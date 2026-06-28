Extremadura necesita empresas fuertes para construir su futuro

El Periódico Extremadura ha mantenido durante más de tres décadas una convicción firme: la empresa es una pieza esencial para el progreso de esta tierra. No la única, desde luego, pero sí una de las más determinantes. Una región que aspira a crecer, fijar población, atraer inversión y ofrecer oportunidades a sus jóvenes necesita administraciones eficaces, servicios públicos fuertes, universidad, infraestructuras, innovación y también empresarios capaces de convertir ideas en empleo.

Los Premios Empresario Extremeño del Año, que alcanzan su trigesimoprimera edición y que se celebran el próximo 8 de julio, no son solo una gala ni una foto de reconocimiento. Son un termómetro de la economía regional y una declaración de principios: Extremadura debe mirar con respeto a quienes emprenden, invierten, exportan, investigan, industrializan y sostienen actividad en un territorio que no siempre lo pone fácil.

Este año, el máximo galardón a Andrés López y Jesús Nieto, CEO de Vítaly, simboliza una Extremadura empresarial que puede crecer desde aquí y competir fuera. Su trayectoria demuestra que la región no está condenada a ocupar posiciones periféricas si sabe aprovechar el talento, la especialización y la capacidad de gestión. Vítaly ha construido desde Extremadura un grupo de referencia en seguridad, salud laboral y bienestar corporativo, precisamente en un año, 2026, declarado como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La relación de premiados, dados a conocer esta semana en la reunión del jurado presidida por la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, dibuja una Extremadura plural. Especias del Sol representa la fuerza de la trayectoria, la empresa familiar y la adaptación de un producto con identidad. El Encinar de Humienta proyecta la dehesa y la industria cárnica extremeña hacia mercados exigentes. Diamond Foundry sitúa a Trujillo y a la región en el mapa de la tecnología avanzada y los nuevos materiales. Ingulados demuestra que una pyme puede competir desde la ciencia, la biotecnología y la investigación aplicada. Carmen López Serrano, al frente de Vegenat, encarna el liderazgo directivo en un sector tan exigente como la nutrición clínica.

Todos estos nombres cuentan una misma historia desde ángulos distintos: Extremadura tiene empresa, conocimiento y ambición. Tiene proyectos tradicionales que se modernizan, industrias que añaden valor a los recursos del territorio, compañías que compiten en sectores regulados y firmas capaces de entrar en cadenas globales de innovación.

Conviene subrayarlo en una comunidad demasiado acostumbrada a hablar de carencias. Extremadura tiene problemas estructurales evidentes, pero también activos que deben ser reconocidos. La cultura empresarial no puede quedar reducida al tópico del riesgo privado o al debate fiscal. La empresa es también arraigo, nóminas, proveedores, formación, tecnología, reputación exterior y confianza.

Defender a la empresa no significa ignorar sus retos. Al contrario. El empresariado extremeño afronta dificultades profundas: falta de mano de obra cualificada en determinados sectores, relevo generacional, costes laborales y energéticos, burocracia, financiación, dimensión insuficiente, escasez de infraestructuras competitivas y una conectividad ferroviaria que sigue condicionando la capacidad logística de la región.

La empresa extremeña necesita un entorno más ágil. Necesita administraciones que acompañen sin sustituir, que controlen sin paralizar y que planifiquen sin perderse en anuncios. Necesita estabilidad normativa, suelo industrial preparado, formación profesional ajustada a la demanda real, colaboración con la Universidad de Extremadura y políticas que ayuden a crecer, no solo a sobrevivir.

También necesita exigencia. Las empresas que aspiran a liderar deben apostar por innovación, calidad del empleo, internacionalización, sostenibilidad, digitalización y buen gobierno. La competitividad no puede construirse únicamente sobre bajos costes. Extremadura debe competir por valor añadido, por especialización y por capacidad de diferenciarse.

En ese camino, el periodismo tiene una responsabilidad. Informar sobre economía no es reproducir balances ni llenar páginas de cifras. Es explicar qué empresas están cambiando la región, qué sectores avanzan, qué obstáculos frenan el crecimiento y qué decisiones públicas afectan al tejido productivo. Es fiscalizar, contextualizar y, cuando corresponde, reconocer.

Extremadura no podrá afrontar sus grandes retos sin empresas sólidas, innovadoras y arraigadas al territorio. Los Premios Empresario Extremeño del Año vuelven a recordar que detrás del desarrollo económico hay nombres, proyectos, equipos y decisiones empresariales que merecen reconocimiento público

El Periódico Extremadura defiende la empresa porque defiende el desarrollo de Extremadura. Esa defensa no implica renunciar al espíritu crítico. Una prensa comprometida con su tierra debe contar los éxitos empresariales, pero también analizar los problemas laborales, las oportunidades perdidas, la lentitud administrativa o las inversiones que no llegan. El periodismo económico útil no aplaude por costumbre ni desconfía por sistema: observa, pregunta, contrasta y explica.

Los Premios Empresario Extremeño del Año cumplen esa función pública de visibilidad. Ponen delante de la sociedad a quienes han apostado por producir desde Extremadura. En una región que necesita autoestima económica, reconocer a sus empresarios no es un gesto ceremonial. Es una forma de decir que el futuro también se construye desde una fábrica, un laboratorio, una oficina, una explotación, un centro tecnológico o una pyme familiar.

Extremadura necesita más empresas y mejores empresas. Necesita empresarios que arriesguen, directivos que profesionalicen, trabajadores formados, instituciones que no entorpezcan y una sociedad que entienda que el empleo no aparece por generación espontánea. Se crea cuando alguien decide invertir, contratar, innovar y permanecer.

La edición de 2026 de estos premios deja titulares esperanzadores: salud laboral, alimentación, dehesa, tecnología, biotecnología, nutrición clínica, formación militar y talento universitario. Es una combinación que habla de tradición y futuro, de territorio e internacionalización, de identidad y ciencia.

Ese es el camino. No bastará con celebrar los casos de éxito. Habrá que multiplicarlos. Y para eso Extremadura necesita una cultura compartida de empresa, una administración facilitadora, una universidad conectada con el tejido productivo y un periodismo que siga contando, con rigor y ambición, que la economía regional no es una abstracción: son personas que trabajan, emprenden y sostienen cada día una parte esencial del porvenir de esta tierra.