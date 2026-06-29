La corrupción como estructura del poder

MADRID, 07/03/2026.- El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados este martes en el primer día del juicio contra él, contra su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia. EFE/J.J. Guillén POOL. POOL / J.J. Guillén / EFE

Desde la Constitución de 1978, la corrupción ha ocupado un lugar recurrente en el debate público español, alimentada por una sucesión de escándalos políticos, judiciales y administrativos. Sin embargo, al plantear una pregunta aparentemente sencilla —¿cuántas personas pertenecientes a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial han sido condenadas desde entonces?— surge una limitación fundamental: España carece de un registro histórico único, oficial y exhaustivo que permita ofrecer una respuesta exacta.

Esta carencia obliga a reconstruir el fenómeno a partir de sentencias judiciales, grandes casos documentados y estimaciones institucionales. Pese a las limitaciones metodológicas, la conclusión es clara: la corrupción ha estado presente en todos los niveles del Estado, aunque con intensidades muy diferentes según el ámbito de poder considerado.

Ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía General del Estado disponen de una serie histórica acumulada sobre condenas de cargos públicos desde 1978. El denominado «mapa de la corrupción» del CGPJ, que registró entre 2015 y 2016 un total de 1.378 procesados y 399 condenados vinculados a responsabilidades públicas, ilustra la dimensión del fenómeno, pero resulta insuficiente para reconstruir medio siglo de democracia. Las cifras disponibles deben entenderse, por tanto, como aproximaciones orientadas a identificar tendencias más que como una contabilidad definitiva.

El ámbito municipal concentra el mayor volumen absoluto de casos. Desde 1979, miles de alcaldes y cientos de miles de concejales han ejercido responsabilidades en más de 8.000 municipios. Las estimaciones apuntan a varios centenares de alcaldes condenados y a varios miles de concejales implicados en delitos de corrupción, aunque siempre como una minoría reducida respecto al conjunto de cargos electos. Urbanismo, contratación pública y gestión de recursos locales constituyen los espacios donde estas prácticas han encontrado históricamente mayores oportunidades.

En el nivel autonómico, la incidencia parece más elevada. Entre los miles de altos cargos que han ocupado responsabilidades regionales desde la creación del Estado autonómico, las condenas conocidas representan una proporción superior a la observada en el ámbito local. En la cúspide del poder ejecutivo estatal, ministros y secretarios de Estado constituyen un colectivo mucho más reducido, con pocas condenas en términos absolutos, pero de enorme impacto institucional y simbólico.

Las cifras correspondientes al poder legislativo son menores. Tanto en el Congreso como en el Senado, las condenas afectan a una fracción muy reducida de quienes han ocupado escaño desde la transición, con magnitudes similares en los parlamentos autonómicos. El poder judicial, por su parte, presenta la menor incidencia relativa: entre jueces, magistrados y fiscales, las condenas conocidas representan una proporción mínima respecto al total de profesionales que han ejercido estas funciones desde 1978.

La comparación entre niveles institucionales revela una paradoja significativa. En términos absolutos, la corrupción aparece con mayor frecuencia en la administración local; en términos relativos, algunos niveles superiores del poder político muestran una exposición potencialmente mayor. Ello sugiere que la corrupción depende menos del número de actores implicados que del poder discrecional asociado a cada cargo. Cuanto mayor es la capacidad de decidir sobre contratos, subvenciones, recursos o nombramientos, mayores son también los incentivos y las oportunidades para el abuso.

En perspectiva europea, España ocupa una posición intermedia. Comparte con otros países del sur de Europa, como Italia, Portugal o Grecia, una mayor exposición histórica a la corrupción vinculada al urbanismo, la contratación pública y las redes clientelares, aunque se sitúa por debajo de los niveles observados en numerosos países en desarrollo. En contraste, las democracias nórdicas presentan índices significativamente más bajos gracias a administraciones profesionalizadas, sistemas de control más sólidos, mayor transparencia y una menor discrecionalidad política. La experiencia comparada sugiere que la corrupción depende menos de factores culturales que de la fortaleza institucional: cuanto más eficaces son los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, menores son las oportunidades para el abuso de poder.

La corrupción puede cuantificarse económicamente, aunque solo de forma aproximada. Los cálculos suelen basarse en sobrecostes de contratación pública, pérdidas de recaudación fiscal e ineficiencias del gasto, situando su impacto potencial en las economías avanzadas entre el 1 % y el 5 % del PIB. Más que una cifra exacta de recursos desviados, estas estimaciones reflejan el coste agregado que la corrupción impone sobre la eficiencia económica, la calidad institucional y la confianza ciudadana.

En conjunto, la evidencia disponible indica que la corrupción en España ha sido persistente, pero estadísticamente minoritaria. Su relevancia no deriva tanto del número de condenados como de la posición que estos ocupaban dentro de la estructura del poder y del deterioro de confianza que generan sus conductas. La cuestión central no es únicamente cuántos casos existen, sino qué condiciones institucionales los hacen posibles y qué capacidad tiene el sistema para prevenirlos, detectarlos y sancionarlos.

Por ello, el verdadero desafío democrático no consiste en aspirar a una improbable erradicación absoluta de la corrupción, sino en reducir sistemáticamente sus oportunidades mediante transparencia, control efectivo y fortalecimiento institucional. La pregunta de fondo permanece abierta: ¿hasta qué punto la corrupción asociada al ejercicio del poder constituye un fallo corregible en su totalidad y hasta qué punto es una consecuencia inherente a toda estructura de poder?