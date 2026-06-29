El cuello de botella invisible

1. La paradoja extremeña: la región que más exporta y menos consume

Extremadura es la comunidad autónoma con mayor desequilibrio estructural entre generación y consumo de electricidad de toda España: produce del orden de cinco veces y media lo que consume y exporta más del 80 % de cuanto genera. Ningún territorio en Europa reúne mejores condiciones para acoger industria electrointensiva(centros de datos, electrólisis, descarbonización de procesos): energía renovable barata y abundante, suelo amplio y económico, y respaldo firme de base con la central nuclear de Almaraz.

Y sin embargo, instalar una gran carga eléctrica en Extremadura es hoy extraordinariamente difícil. La causa no es la falta de energía ni la falta de terreno, sino la ausencia de posiciones de consumo planificadas en las sucesivas Planificaciones de la red de transporte del Ministerio. La conexión de demanda de gran potencia depende de que exista una posición prevista en la Planificación; sin ella no hay permiso de acceso, por mucha generación y suelo que haya al lado.

El argumento que habitualmente esgrime la Administración para no planificar esas posiciones —la falta de suelo industrial desarrollado— no resiste el contraste con los hechos. Dos ejemplos lo desmontan: el País Vasco, la comunidad con mayor escasez de suelo de España, obtiene en la propuesta 2025-2030 en torno a 5 GW de nueva demanda (≈18 % del total) y cerca del 15 % de la inversión en red; y Cataluña con un proyecto con inversión del propio Gobierno Central en una gigafactoría de IA en Móra la Nova (Tarragona), se proyecta sobre una parcela de poco más de 4 hectáreas.

La conclusión es directa: el factor limitante para la asignación de posiciones de consumo en la planificación real es político no físico. Mientras no se modifiquen los condicionamientos políticos, Extremadura seguirá atrapada en lo que la propia región describe como un «círculo vicioso de la pobreza: genera la riqueza energética, soporta su huella territorial y la exporta sin capturar el retorno industrial.

El desequilibrio extremeño no es marginal, es de orden estructural. Con una exportación del orden de 21.500 GWhy una generación renovable que, por sí sola, representó el 217 % del consumo regional. Sus 8.732 MW fotovoltaicos la sitúan como tercera comunidad de España en solar, y batió su récord de generación verde con 16.413 GWh. A todo ello se añade Almaraz, garante de respaldo firme. La demanda máxima regional, en cambio, apenas alcanzó los 4.983 GWH en 2024, solo un 18% de lo que genera.

Dicho de otro modo: Extremadura tiene energía de sobra, limpia y competitiva, junto a suelo amplio y barato. Es, en teoría, el emplazamiento óptimo para cualquier consumidor electrointensivo que busque coste, sostenibilidad y disponibilidad. La pregunta pertinente no es por qué la industria debería venir, sino por qué no puede.

2. El cuello de botella real: la posición de consumo, no el suelo

Históricamente el Ministerio ha venido desoyendo las demandas de Extremadura, en 2020 Red Eléctrica de España rechazó 22 de las 23 alegaciones presentadas por la Junta de Extremadura para la Planificación eléctrica 2021-2026. La Junta de Extremadura había solicitado subestaciones nuevas y ampliación las subestaciones existentes. Para la Planificación 2025-2030, se mantuvo una reunión el pasado año y parecía que se incluirían algunas de las demandas planteadas, pero, viendo el tratamiento que el Ministerio está teniendo con otras Comunidades, especialmente el Pais Vasco y Cataluña, se aprecia una vez mas una discriminación hacia Extremadura

Los proyectos de Centros de Datos que actualmente quieren instalarse en Extremadura necesitan de decenas o centenares de MW de acceso a la red de transporte, y eso exige existan posiciones de consumo prevista en la Planificación Eléctrica Sin punto de conexión no hay permiso de acceso, con independencia de cuánta generación o suelo haya en el entorno.

Las planificaciones precedentes priorizaron casi en exclusiva el acceso de generación renovable para ser transportada, mientras la demanda crecía de forma vegetativa. La Propuesta de planificación 2025-2030, presentada en septiembre de 2025 invierte por fin el foco: plantea atender 27,7 GW de nueva demanda desde la red de transporte, frente a los 2 GW del plan vigente, pero solamente asignan 2,3 GW para Centros de Datos.Se prevé una inversión de 13.590 M€, de los que solamente se calculan que llegarán a Extremadura unos 230 M€. La fase de alegaciones se cerró en diciembre de 2025, pero la aprobación definitiva por el Consejo de Ministros sigue pendiente.

Con una red colapsada, el año pasado se autorizaron menos del 10 % de las peticiones de conexión y el 88 % de los nudos de distribución sin capacidad disponible, solo se obtiene posición en la mesa de planificación. Y ahí es donde Extremadura sale perdiendo: la propuesta inicial le asigna actuaciones en 86 posiciones y 19 subestaciones, con capacidad para algo más que duplicar su demanda máxima un incremento del orden de 1,6 GW y apenas unos 230 M€ de inversión en red, en torno al 1,4 % del total. Recientemente obligados por el apagón, el MITMA se han previsto instalar compensadores síncronos estáticos avanzados STATC, uno de ellos plantea en Valdecaballeros, y dos reactancias de núcleo controlado magnéticamente (MCSR); en Arañuelos y San Serván. Estas inversiones no resuelven el problema de las necesidades de puntos de conexión en Extremadura.

3. El argumento del «suelo industrial» no resiste el contraste

La justificación recurrente para no planificar más posiciones de consumo en Extremadura es la ausencia de suelo industrial desarrollado donde materializar la demanda. Si ese fuera el criterio real, cabría esperar que las comunidades con suelo escaso quedaran rezagadas y las de suelo abundante —como Extremadura— encabezaran el reparto. Ocurre exactamente lo contrario.

3.1. El País Vasco: máximo cupo, mínimo suelo

El País Vasco es, por orografía y densidad, la comunidad con mayor escasez de suelo industrial disponible de España. Pese a ello, es uno de los grandes ganadores de la planificación: obtiene en torno a 5 GW de nueva demanda —cerca del 18 % de los 27,7 GW nacionales— y alrededor del 15 % de la inversión en red. El propio Gobierno Vasco cifra la ampliación en más de un 40 % de potencia adicional, articulada sobre 20 subestaciones existentes y 4 nuevas.

Euskadi defendió su cupo no por la disponibilidad de suelo, sino su músculo industrial histórico es decir: el criterio aplicado fue la demanda industrial preexistente, no el terreno. Un criterio legítimo pero que penaliza estructuralmente a las regiones que precisamente quieren atraer industria nueva donde aún no la hay. Si el suelo fuera la vara de medir, el País Vasco no encabezaría la lista.

3.2. En Cataluña la gigafactoría de IAen Móra la Nova: 4 hectáreas en un polígono vacío

El segundo contraejemplo es aún más nítido. La candidatura española a una de las gigafactorías europeas de IA —impulsada por el Estado (SETT, 47,99 %) junto a Telefónica, ACS y Santander (15,67 % cada una) y Multiverse (4 %)— se proyecta en Móra la Nova sobre una parcela de poco más de 4 hectáreas en el polígono El Molló, con una inversión estimada de 3.000 a 5.000 M€.

No se trata, por tanto, de suelo industrial consolidado y demandado, sino de terreno público infrautilizado durante años, sobre el que ahora se vuelca un proyecto estratégico que la Generalitat se dispone a declarar de interés general. Lo que se planifica es la posición de conexión, y esta puede asignarse a una parcela mínima cuando hay voluntad política de hacerlo—. Segundo: esa superficie es radicalmente insuficiente para un proyecto de gran escala. Un campus de IA de 600 MW no cabe ni al 10 % en 4 hectáreas; requiere centenares de hectáreas, justamente el tipo de suelo amplio y disponible que Extremadura ofrece en abundancia. La paradoja se cierra sobre sí misma: se concede posición a quien tiene poco suelo y mucha demanda preexistente, y se niega a quien tiene suelo de sobra y energía de sobra, pero aún no demanda.

4. El coste de la inacción: el círculo vicioso

Las consecuencias de este desajuste no son teóricas. Extremadura produce la energía, soporta su huella territorial —plantas fotovoltaicas, líneas de evacuación, el riesgo asociado a la nuclear— y la exporta a precio mayorista, sin capturar el valor añadido industrial que esa misma energía genera allá donde se consume. Es lo que en la propia región se ha descrito como un «círculo vicioso de la pobreza».

El agravio se cuantifica en la inversión en red: frente al ≈15 % que recibe el País Vasco, a Extremadura llegaría apenas el ≈1,4 %. Y tiene un coste de oportunidad creciente: la demanda eléctrica nacional podría crecer entre un 33 % y un 54 % hasta 2030, empujada por la industria, el vehículo eléctrico y, muy especialmente, los centros de datos. Cada posición de consumo que no se planifica en Extremadura es un proyecto que se localiza en otra región (o en otro país), llevándose el empleo cualificado y la inversión. Paradoja sobre la paradoja: ese consumo industrial cercano a la generación es, además, la mejor respuesta estructural a la canibalización de precios que sufre la solar extremeña en las horas centrales del día.

5. Conclusión y líneas de corrección

Extremadura no carece de energía ni de suelo, carece de posiciones de consumo planificadas, que es un bien administrativo, no físico. El argumento del suelo industrial como obstáculo queda desmentido por dos hechos incontestables del propio sistema: el País Vasco, con el suelo más escaso, lidera el reparto; y la gigafactoría catalana obtiene posición sobre 4 hectáreas en un polígono vacío durante más de una década. Si 4 hectáreas bastan para planificar una posición estratégica, la abundancia de suelo extremeño no puede ser, en buena lógica, el motivo de su exclusión.

Una corrección coherente con los propios principios rectores de la planificación —atender proyectos firmes y maduros y cumplir el PNIEC— debería contemplar, en fase de alegaciones y en las sucesivas revisiones:

Incorporar un criterio explícito de equidad territorial y aprovechamiento de la generación excedentaria , que reconozca a las regiones exportadoras netas como emplazamientos preferentes para nueva demanda intensiva.

, que reconozca a las regiones exportadoras netas como emplazamientos preferentes para nueva demanda intensiva. Planificar posiciones de consumo de gran potencia ligadas a suelo amplio y disponible , precisamente donde la generación ya existe , en lugar de condicionarlas a la demanda industrial preexistente.

, , en lugar de condicionarlas a la demanda industrial preexistente. Tratar la proximidad generación-consumo como un activo del sistema —menos pérdidas, menos restricciones, menos vertidos renovables— y no como un dato neutro.

como un activo del sistema —menos pérdidas, menos restricciones, menos vertidos renovables— y no como un dato neutro. Aplicar a los grandes proyectos electrointensivos extremeños el mismo acompañamiento institucional y declaración de interés general que reciben los proyectos tractores en otras comunidades.

Mientras las posiciones de consumo y las inversiones sigan asignándose con criterios que premian la demanda ya instalada y otros intereses políticos, Extremadura, la región que más energía limpia aporta al sistema, seguirá sin poder transformarla en desarrollo propio. El cuello de botella es invisible, no se ve en un mapa de suelo ni en un balance de generación, pero es perfectamente real, y es corregible con voluntad política de paliar el abandono secular de Extremadura.

Fernando J. López Rodríguez y José Marcelo Muriel Fernández

*Coordinadores de Industria y Energía Club Senior de Extremadura